北市醫美診所槍擊案 警逮明仁會槍手與6名接應共犯

台北市大安區一家醫美診所蕭姓負責人21日開工團拜時遭槍手開槍擊中腿部，警方調查發現，槍手行兇前穿著外套及揹著背包，頭戴著深色帽子。（資料照）

台北市仁愛路1家醫美診所，在大年初五舉辦開工團拜時，蕭姓負責人被埋伏槍手開槍擊中腿部。案經警方多日追查，警方不僅查出槍手是23歲竹聯幫明仁會林姓男子，更鎖定他行蹤出現在阿里山1家民宿，他犯案前後還有6名同夥接應；警方昨南下追捕林，在今天凌晨1時許破門逮人，林原本在呼呼大睡，直到被警方破門聲嚇醒隨即落網，6名同夥也先後被逮。

警方說，此案不僅有林落網，警方透過林犯案當天的來去向動線追查，發現他在犯案前後曾跟6名同夥碰面、接頭，這些人疑似提供他逃亡所需的資金與物品，警方也循線逮捕這6人。

警方調查，林姓男子在犯案前，入住台北市大同區1家小旅社，犯案當天，他提前到仁愛路醫美診所外埋伏，見到蕭姓負責人現身後，二話不說上前就朝著他的腿部連開3槍。

林犯案後先躲到附近巷弄變裝，再跑到便利商店用多媒體機台叫計程車，搭車到北投區洲美街一帶下車後，還刻意躲去堤外避免被警方路口監視器拍到行蹤。接下來數日，他頻繁更換躲藏地點，包含林口、桃園、台中、高雄，最終從高雄前往阿里山某民宿躲藏。

林為了躲避警方追捕，逃亡期間購物、搭車都使用現金，未留下任何電子消費或支付資訊；他除了會使用超商多媒體機台叫計程車以外，也曾搭乘台鐵列車。

警方在超商機台與現金上採集指紋，結合大數據分析，查出槍手身分後，經過濾上百支監視器畫面，循線鎖定他行蹤，昨漏夜南下到阿里山逮人。

據悉，林與共犯落網後對於相關案情、動機避重就輕，林也沒交代犯案槍枝來源，警方將持續深入追查，釐清有無其他幕後黑手或在逃黨羽。

