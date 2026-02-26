高雄透天豪宅藏博弈機房 「擁槍」壯膽2個月洗錢上億

高雄楠梓區一棟透天豪宅藏博弈機房，警方查出主集團不但「擁槍」，還在2個月洗錢上億元。（民眾提供）

刑事局南部打擊犯罪中心查獲高雄楠梓區一處藏身透天豪宅的博弈機房，34歲陸姓男子涉嫌架設博弈網站，為規避查緝、掩飾金流，竟全面以現金方式處理賭資出入金，短短2個月經手賭資上億元。警方日前收網攻堅，逮捕陸男及4名員工，全案依賭博及違反洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並聲押陸男獲准。

警方指出，陸男去年在楠梓區承租透天豪宅，對外低調掩飾，實則在屋內架設博弈機房，雇請員工輪班操作網站後台，替賭客開設管理階層及簽賭會員帳號，採對賭方式營利，並約定每週結算賭金；為避免金流留下紀錄，他要求賭客入金、出金一律以現金交付或提領，企圖製造「斷點」，增加警方追查難度。

專案小組蒐證多時，鎖定據點後持搜索票上門查緝，警方攻堅時發現屋內設備齊全，電腦、網路設備一應俱全，現場並查扣現金23萬餘元。不過，辦公室內擺放5枝長、短槍，一度讓員警提高警覺，經鑑識人員初步檢視與後續鑑定，確認僅為BB彈玩具槍，虛驚一場。

警方調閱電腦資料發現，陸男在去年10、11月兩個月內，網站賭資流動金額高達上億元，規模不小。辦案人員研判，他以現金交易方式掩飾非法所得來源及去向，已涉違反洗錢防制法，訊後將陸男與員工共5人依賭博及洗錢等罪嫌移送法辦，檢方複訊後認陸男涉案情節重大，有串證之虞，向法院聲押獲准，後續將持續追查相關金流及是否有共犯在逃。

