    社會

    被罵也要雞婆！不怕客戶翻臉 台中半年擋詐761件守住6億財產

    2026/02/26 12:44 記者許國楨／台中報導
    盧秀燕表揚三家阻詐績效最亮眼的金融機構。（警方提供）

    詐騙手法橫行，有人被「穩賺不賠」沖昏頭，也有人被甜言蜜語牽著走，但在臨櫃匯款前，總有一群人寧可被誤會、被抱怨，也要多問一句，台中市警局公布去年7月至12月金融機構攔阻成果，短短半年就擋下761件詐騙案，守住金額高達6億769萬元，而每一筆成功攔阻，都是對一個家庭最實質的守護。

    在近日召開的治安會報上，市長盧秀燕特別點名表揚3家阻詐績效最亮眼的金融機構，包括半年攔阻142件、守住逾1億4千萬元的國泰世華商業銀行；攔阻124件、金額逾1億1千萬元的中國信託商業銀行；以及攔阻109件、守住5千多萬元的中華郵政公司。

    市警局指出，其中最常見詐騙類型仍是「假投資」、「假檢警」、「猜猜我是誰」與「假交友」，櫃檯行員憑著敏銳觀察，從客戶神情緊張、急著解約或臨時提高轉帳額度的異狀中察覺不對勁，主動關心、反覆詢問，甚至苦口婆心勸阻。

    日前就有一名陳姓男子，在網路認識暱稱「琪琪」的女子，對方以投資虛擬貨幣為由取得信任，誘導他匯款485萬元，陳男向行員表示是「購買工具」，但對話紀錄漏洞百出，行員察覺異常，立即通報警方到場及時攔下這筆鉅款；盧秀燕表示，第一線金融人員在勸阻過程中，難免遭誤解甚至責怪，但正因為願意承受壓力，才替無數家庭擋下風暴。

    台中市刑大大隊長紀延熹指出，防詐不是警方單打獨鬥，金融機構是金流第一道關卡，透過臨櫃關懷提問、即時通報與科技輔助辨識，已逐步織起更綿密的防詐網，守住一筆匯款，就是守住一個家庭的未來。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台中市警局公布去年7月至12月金融機構阻詐成果。（警方提供）

