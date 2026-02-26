粗心駕駛突開車門害女騎士撞成植物人 賠2000萬二審獲緩刑

徐男未注意後方是否有來車，貿然打開車門，導致後方機車騎士莊女措手不及撞上，顱內出血手術後昏迷不醒。徐男在二審審理時，願意賠償2000萬元，高等法院今宣判維持刑度8月，但獲緩刑4年，全案定讞。（資料照）

新竹縣一名徐姓男子開車停在路旁，卻未注意後方是否有來車，貿然打開車門，導致後方機車騎士莊女措手不及撞上，顱內出血手術後昏迷不醒，新竹地院依過失重傷害罪將徐男判刑8月。案經上訴，徐男在二審審理時，願意賠償2000萬元，高等法院今宣判維持刑度8月，但獲緩刑4年，全案定讞。

判決書指出，徐男2024年5月14日下午開車停在新竹縣竹北市中正西路路肩時，原應注意汽車駕駛人開啟車門時有無行人或其他車輛，確認安全無虞後，再將車門開啟；但當時徐男竟疏未注意，貿然自駕駛座開啟車門，當時莊女機車直行而來，因閃避不及撞上車門，因而受有創傷性顱內出血傷害。

徐男於肇事後，主動向據報到場處理員警坦承肇事，莊女經送醫進行開顱手術移除血塊及顱內壓監視器置入手術，術後轉至加護病房，再進行氣管造口手術，目前仍意識不清住院治療，醫師表示其治癒恢復意識之可能性極低。

一審法官審酌，徐男輕忽行車規則，駕車行駛於路上，對於道路交通安全一切情狀，本應謹慎注意，提高警覺，竟疏未注意相關安全規定，致生本案事故，使被害人受有重傷害，造成身體重大傷害及被害人家屬內心傷痛，所為實有不該，而雙方就和解金額認知差距過大致未能達成和解，最後依過失致重傷害罪判刑8月。

徐男於高院審理期間，與被害家屬達成和解協議，賠償其父母共新台幣2000萬元，含先前已給付之汽車強制責任險200萬元，餘款1800萬元，於今年2月2日當庭給付20萬元、今年3月30日前給付1500萬元、今年6月30日前給付90萬元、今年11月30日前給付100萬元、明年6月30日前給付90萬元，如一期不按時履行，視為全部到期。

高院合議庭認定，徐男始終坦承犯行，本案為過失偶發事故，考量徐男素行、教育程度、現職收入及其家庭經濟生活狀況等，與罪刑相當原則無悖而駁回上訴，也就是維持刑度8月，但因審理期間與被害家屬達成和解，被害家屬同意給徐男緩刑、改過自新的機會，判緩刑4年。

