不甘分手上傳前女友性影像還附IG帳號 男子判刑4月

新北地方法院近日審結，依妨害性隱私及不實性影像等罪，判處高男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。（記者吳昇儒攝）

新北市1名高姓男子去年1月與女友分手後心有不甘，竟將2人先前拍攝的性影像上傳到TELEGRAM群組內，更附上前女友的INSTAGRAM（IG）個人頁面。高男前女友得知後，憤而提告。新北地方法院近日審結，依妨害性隱私及不實性影像等罪，判處高男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

檢警調查，高男與被害女子原為男女朋友，去年1月分手之後，高男心有不甘，竟將先前拍攝的性影像上傳的TELEGRAM群組內給網友們觀看，更惡劣的是還附上女友的IG個人網頁，讓網友們知道片中女主角是誰。被害女子輾轉得知後，對高姓前男友提出告訴。

請繼續往下閱讀...

高男應訊時，向檢察官坦承有將前女友的性影像及個人IG頁面截圖上傳到TELEGRAM群組內。

檢察官認為，高男行為已涉犯妨害性隱私及不實性影像及個人資料保護法等罪，請法官從刑責較重的個人資料保護法論處，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後，認為高男為具備一般智識程度及社會歷練成年人，因與被害女子分手心生不滿，竟散布告訴人性影像及公開對方社群軟體帳號等個人資料，造成難以抹滅心理創傷。

法官考量高男素行實況、犯罪之動機、目的、手段、教育程度、職業、家庭經濟與生活狀況，犯後始終坦承犯行，態度勉可，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法