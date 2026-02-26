妻子陷詐提領百萬佯稱辦婚宴 丈夫接到警方電話大傻眼

建成派出所警員王怡婷（左）、廖偉程（右）阻詐成功。（記者王冠仁翻攝）

已婚王姓婦人落入詐騙集團圈套而不自知，還依詐騙集團指示，跑去銀行打算解除117萬元定存並提領出來，還聲稱是要辦婚宴；但行員發現異狀通報警方，警方到場釐清後，致電給她丈夫求證，她丈夫根本不知此事。警方發現她落入詐騙集團圈套，苦心勸說，她最終才放棄提領。

北市警大同分局建成派出所日前接獲通報，國泰世華銀行建成分行行員聲稱，有一名婦人要解除定存117萬元並提領出來，疑似遇詐。

建成派出所警員王怡婷、廖偉程獲報前往，並向這名要領錢的王姓婦人詢問，王婦起先聲稱，領錢是要用來籌辦婚宴，還說付現金的話婚宴會館會提供折扣。警方為求慎重，致電婚宴會館查證，但是婚宴會館聲稱並無這種優惠，近期王婦也沒有上門詢問、預定。

員警這時又打電話給王婦的丈夫，她丈夫聲稱自己跟妻子多年前就已經結婚、辦過婚宴，近期根本不知道妻子想要再辦婚宴、領錢一事。

警方在這時確認王婦應該是遇上詐騙集團，詐騙集團可能為了避免躲避王婦領錢時遇到行員關懷提問，因此要她瞎掰辦婚宴一事。由於王的行為與說詞有違常理、詐騙跡象明顯，警方隨即向她宣導常見詐騙手法及防詐觀念，經警方與銀行人員勸說後，她這才意識到自己陷入詐騙話術，於是放棄解約及提款。

大同分局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，並再三查證，也再次提醒民眾防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可直接撥打110報案專線尋求警方協助，共同防詐阻騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

