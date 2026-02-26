為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    5歲童糖果噎喉臉色發白嚇壞爸媽 警急用「哈姆立克法」救命

    2026/02/26 11:52 記者許國楨／台中報導
    員警對女童多次施作哈姆立克法。（圖由民眾提供）

    員警對女童多次施作哈姆立克法。（圖由民眾提供）

    台中1名5歲女童近日吃糖果時不慎噎住，喉嚨遭異物卡住、呼吸受阻，臉色瞬間發白、無法說話，家長驚慌失措抱著孩子直衝派出所求救，值勤員警見狀立即施作哈姆立克急救法，與時間賽跑搶救稚嫩生命，所幸女童呼吸逐漸恢復順暢，最終平安無礙，成功化解一場驚險危機。

    事發於20日下午2時許，第三分局正義派出所突然衝進一對神色慌張的夫妻，懷中抱著年約5歲小女孩，原來女童稍早在家吃糖果時不慎卡在喉嚨，雖未完全窒息，但已明顯壓迫呼吸道，臉色發白、說不出話來，父母嘗試拍背仍無法排除，只好火速求助。

    巡佐王坤煜與員警李漢堂、陳律君立即接手處置，判斷女童仍有呼吸但出現梗塞徵象，隨即由員警站在女童身後，多次施作哈姆立克法，同步通報119請求救護支援，過程中員警持續觀察呼吸起伏與意識反應，也不斷安撫家長情緒，現場氣氛緊繃。

    雖然糖果未當場吐出，但幾次按壓後，女童臉色逐漸由蒼白轉為紅潤，呼吸聲也不再急促，救護人員到場檢測血氧濃度，數值正常，初步評估暫無立即生命危險，隨即將女童送醫進一步檢查。經醫師處理與觀察，卡在喉中的糖果最終溶化排除，女童平安返家，讓家屬與員警都鬆了一口氣。

    警方提醒，幼童進食務必有成人陪同，避免邊玩邊吃或奔跑嬉戲，糖果、果凍與堅果類食物更需特別小心，家長平時也可學習哈姆立克法等基本異物梗塞處理方式，遇有突發狀況時才能爭取黃金時間。

    員警持續觀察女童呼吸起伏與意識反應。（圖由民眾提供）

    員警持續觀察女童呼吸起伏與意識反應。（圖由民眾提供）

    救護人員到場接手。（圖由民眾提供）

    救護人員到場接手。（圖由民眾提供）

