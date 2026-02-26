為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    三寶無極限！BMW懸掛他牌追撞機車 遭「當場拔牌」移置保管

    2026/02/26 11:34 記者謝武雄／桃園報導
    這輛外型酷炫的BMW轎車，發生車禍後，警方發現是懸掛他人車牌，已經依法查扣。（圖擷取自threads）

    這輛外型酷炫的BMW轎車，發生車禍後，警方發現是懸掛他人車牌，已經依法查扣。（圖擷取自threads）

    桃園市蘆竹區昨傍晚發生1起BMW轎車行經文中路168號附近，因不熟悉車況，車速過快失控直接追撞前方同向行駛機車，導致機車飛起，所幸機車騎士並無生命危險，由於BMW轎車懸掛他人車牌，目前已依法查扣，由於車輛、車牌都未失竊，將分別通知車輛、車牌所有人到案說明。

    有目擊者將影片PO上threads網路平台，由於肇事的BMW轎車，外型相當酷炫，網友紛紛批評「三寶無極限」、「真的很可惡，拿別人生命開玩笑」、「台灣法律太輕 人命如草芥」、「開車的人是畜生」、「小屁孩」。

    警方表示，經查該BMW轎車引擎號碼發現並非失竊車輛，但車牌已經註銷，至於懸掛車牌號碼也沒有失竊紀錄，而肇事的25歲宋姓男子是向友人借車代步，因此將分別傳喚車輛及車牌的所有人到案說明。

    警方調查該起交通事故，宋姓男子昨傍晚5點左右駕駛BMW轎車，沿蘆竹區文中路往中壢方向行駛，行經文中路168號附近，因不熟悉車況，加速過猛，導致車速過快失控，直接衝撞前方同向機車，造成54歲張姓婦女手腳多處擦挫傷，送往部立桃園醫院救治，所幸並無生命危險，經警方對宋男駕駛進行酒測，酒測值為零，肇事原因尚待調查釐清。

    此外警方發現該肇事BMW轎車懸掛他車號牌，警方隨即依違反道路交通管理處罰條例第12條規定，當場拆除牌照並查扣該車移置保管，同時針對違規行為摯單舉發。

    這輛外型酷炫的BMW轎車，發生車禍後，警方發現是懸掛他人車牌，已經依法查扣。（圖擷取自threads）

    這輛外型酷炫的BMW轎車，發生車禍後，警方發現是懸掛他人車牌，已經依法查扣。（圖擷取自threads）

