以陰莖磨蹭國中妹臀部至射精 猥褻慣犯二審減刑改判3年2月

桃園市一名董姓男子2025年2月一早搭公車時，竟對一名未滿14歲的國中未成年少女強制猥褻，假借公車人潮擁擠，緊靠少女的背後，以陰莖頻繁碰觸其臀部至射精，強制猥褻行為得逞後便下車，經查董男是猥褻慣犯，桃園地院一審判3年4月；案經上訴，高等法院今改判3年2月。

一審判決書指出，董男於2025年2月18日6時50分許，搭乘桃園市一部公車，上車後見到前方，與他同站上車、身著國中制服的少女，竟違反國中妹的意願，假借公車人潮擁擠之便，緊靠國中妹背後並以陰莖頻繁碰觸其臀部直至射精，強制猥褻行為得逞後，在桃園監理站下車，後續國中妹與母親前往報案，桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。

董男審理時均坦承不諱，與國中妹於警詢及偵查的證述情節相符，桃園地院合議庭認定，事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。

桃園地院合議庭判定，董男基於滿足個人性慾的主觀意念，以陰莖頻繁碰觸告訴人的臀部直至射精，屬與性緊密關連的舉動，依客觀情狀並斟酌社會民情，顯為足以興奮或滿足、發洩董男個人性慾，滿足性慾意向相關，所為確實違反告訴人意願及使其感到嫌惡，應屬強制猥褻行為。

桃園地院合議庭審酌，董男明知國中妹年僅14歲，竟仍為逞一己性慾，未考慮國中妹身心健康，違反國中妹意願進行強制猥褻，造成其人格發展及心靈健全不良影響、心靈陰影與創痛，且董男先前多次以相同犯罪手法，隨機選擇陌生女性以發洩其性慾，念及董男審理時坦承犯行，終知悔悟，節省司法資源，態度尚可，依強制猥褻罪，處3年4月徒刑。

案經上訴，高院合議庭今改判3年2月，減少2月徒刑。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

