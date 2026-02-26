法務部研議二審檢察官實任制 劍青檢改：「二審續留」應送檢審會1.5倍供部長勾選

劍青檢改今發聲明，認為「二審續留」名單，應送檢審會1.5倍人選供部長勾選。（記者吳昇儒攝）

基層檢察官組織劍青檢改2017年起推動檢察改革，法務部也順勢推動「地檢署主任票選」及「一二審輪調歷練制度」等重要人事改革措施，期望透過制度調整，讓檢察人才能夠發揮所長。惟近期，法務部研議「三專生續任第二次」即可「實任」的制度，劍青檢改則指出，該方式潛藏7大後遺症，且「二審續留」應送檢審會1.5倍供部長勾選。

劍青檢改聲明如下：

據悉，依照目前規劃的大致方向，只要在二審累積6年年資者，即可取得報名「二審實任」資格。而二審累積6年年資方式有兩種：第一種是三專生任滿3年後獲「二審續留」，6年連續，此類沒有名額管制，隨高檢署用人機關的「需求」，且幾乎無實質篩選機制，是由高檢檢察長找主任決定，送部長批核便可獲得留任。

第二種是未能獲得續留，只能回一審，日後再上二審服務的「再任二審型」，累計6年，中間曾中斷，想要「再任二審」，必須重新報名調任；依規定須和報名二審的全國一審主任角逐，競爭當年入圍名額，再經檢審會推薦1.5倍給部長勾選，審查嚴格，且名額稀缺，事實上部長從未事先告知此類缺額數，且會排擠第一次報名調任名額。

由此可見，要取得二審6年年資的真正途徑，就是要在二審原地獲得「二審續留」，千萬不可以回一審，否則絕難再有機會。因此，先獲得「二審續留」，就是取得「二審實任資格」的保障門票。

如「續留」是「二審實任」的「關鍵第一戰」，那「執行秘書」就是「關鍵前哨戰」。「執行秘書」一職，要靠高檢檢察長的指派；沒派到，就要趕緊爭取高檢首長或主任投票的喜愛。可想而知，這樣的工作環境和風氣將會有多壞，這也是本會前日的聲明中一再大聲疾呼的地方。

這樣運作，將會造成極度惡劣的後果。因為，爾後的高檢檢察長「們」，藉由「執行秘書」的稀缺職位，將直接掌控所有二審同仁「續留」的大權，從而實質掌控所有人的「二審實任資格」，他不需要經過檢審會的審查，也沒有部長勾選的程序（部長會尊重用人機關而全部核准），這種選拔完全無法取信於人，實質操控權甚至大於部長。今天的高檢長沒有私心，但爾後的高檢長「們」呢？

因此，本會前天聲明堅決主張，「二審續留」不應由高檢檢察長掌握實質決定權，應當公平、公正和公開，將所有報名續留之人全部送往檢審會，經過檢審會1.5倍推薦給部長勾選，這樣二審同仁才能安心工作，由檢審委員審查就好，高檢如有強烈推薦人選，大可透過高檢代表委員傳達，絕對可以運作。

本會須指明，「續留」將演化升級為「二審實任」的敲門磚，所以絕對要高度重視，不可輕忽，因為魔鬼藏在細節裡，必須以公平、公正、公開的架構來設計：

公平：「二審續留」應當全部送檢審會推薦1.5倍給部長勾選，不應該比「再任二審」具有優越地位，沒有特殊待遇，如果該修法就修法，一次做好；

公正：「二審續留」也應當和「再任二審」一樣，公正的接受檢審會的檢驗，沒有例外，沒有特權。

公開：「二審續留」和「再任二審」，兩者都有權利尋求公開透明的審議機制，在檢審會競爭角逐，不應該是「高檢首長或主任」的內部投票或不公開程序。

再重申具體建議，下述人事案，皆應當送檢審會推薦1.5倍給部長勾選：

一、「首任三專生」：首次報名上二審的一審主任。

二、「再任三專生」：「二審續留」和「再任二審」（第二次報名上二審）

三、「二審實任」：二審累計年資逾6年的一審、二審檢察官。

四、「二專生」：調二審辦事的一審檢察官。

如此設計，一切公開透明，運作簡單，更能贏得大家的信任。本會深切期待，法務部與全國檢察官能攜手同心，共同建立公平、公正、公開，可長可久的良善制度。

