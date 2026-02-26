摩鐵房客要求幫找充電頭 櫃台小姐被關11分鐘險失身

劉姓男子入住摩鐵竟對櫃台小姐伸出狼爪。示意圖（資料照）

劉姓男子入住高雄某汽車旅館時，向櫃台小姐阿美（化名）佯稱充電頭不見，阿美進入車裡幫找時，竟被劉男強壓上身，並伸出狼爪在她身上遊移，幸同事發現不對勁打開鐵門救出阿美，劉男被法官依強制猥褻罪判刑1年6月。

判決指出，2023年1月3日凌晨，劉姓男和友人入住高雄某汽車旅館，當晚12點45分，劉男致電櫃台，請阿美幫忙送大小毛巾到房間，阿毛拿毛巾到房間後，赤裸上身的劉男突然說，自己入住時跟櫃台借的2顆充電頭不見了，請阿美忙找一下，阿美為了服務客人，只好同意。

劉男指示阿美先到車子後座尋找，阿美上車後，劉男先把鐵捲門關上，自己也跟著探身進入車座後座，並直接壓在阿美身上，狼爪也在阿美身上遊移，阿美趕緊推開劉男，逃出車子後見到鐵捲門已關上，推稱已翻遍後座仍找不到充電頭，劉男請她去前座翻找，阿美擔心自身安危只能勉強答應，沒想到進入前座後，劉男又跟著進來。

阿美奮力抵抗，此時，鐵捲門突然打開，原來是同事見阿美已離開11分鐘不見人影，擔心她發生危險才用搖控器打開鐵捲門查找，沒想到竟成功救出阿美；阿美見鐵捲門打開趕緊推開劉男逃出，而劉男則躲回房間，阿美向同事哭訴自己差點失身，在同事的協助下報警求援。

高雄地方法院審理時，阿美仍餘悸猶存，身心受創嚴重無法順利完成開庭，好不容易收拾好心情才能說出這段無法抹滅的傷痛，而劉男卻否認犯行，還說鐵捲門是他開的，自己根本沒碰到阿美，但法官綜合相關事證後，不採信劉男說詞，依強制猥褻罪判他徒刑1年6月，可上訴。

