基檢檢察官涉高利貸案遭聲押 前妻戴手銬辦妥百萬交保步出地檢署

蔣女今天上午10時許陸續至基隆地院郵局提款機提領2次現金，並在辦妥交保手續後，於上午10點45分步出基隆地檢署離去。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署檢察官林渝鈞遭控放高利貸等案，基隆地檢署今（26日）凌晨3時依重利、洗錢防制法與恐嚇等罪，將林聲請羈押禁見；林的蔣姓前妻則被檢方依重利罪，諭知100萬元交保；蔣女一共在法院提領2次現金，並在辦妥交保手續後，於上午10點45分步出基隆地檢署。

基隆地檢署檢察官林渝鈞遭聲押後，法院預定今天上午11點半召開羈押庭，決定是否將他羈押禁見；另一方面，他的蔣姓前妻被檢方諭知100萬元交保後，今天上午9點40分走出基檢法警室，她穿灰色上衣、藍色牛仔褲，雙手被戴上手銬，在地檢署法警戒護下，從基隆地檢署法警室，走到對面的法院提款機，提領現金辦交保。蔣女一共到郵局提款機提領2次現金，並於上午10點45分辦妥交保手續後，步出基隆地檢署離去。

基隆地檢署昨天清晨指揮調查局北部地區工作站等單位，搜索林渝鈞辦公室、宿舍、蔣姓前妻與基檢前李姓女工友等19名被告相關居住所共35處後，複訊至今（26日）凌晨3時許，認定林涉犯重利、恐嚇與洗錢防制法等3罪，以林有串、滅證之虞向法院聲押禁見，蔣女、李女則涉犯重利罪，分別諭知100萬與6萬元交保；其中，李女已於凌晨4時許提領6萬元，辦妥交保手續離去。

基隆地檢署檢察官林渝鈞的蔣姓前妻，今天上午10時許，身穿灰色上衣、藍色牛仔褲，雙手被戴上手銬，在地檢署法警長張庭傑（左）與另名法警的戒護下到郵局提款機提領現金辦理交保手續。（記者林嘉東攝）

