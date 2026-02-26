大客車駕訓班爆口角！ 男護花讓插隊飆五字經判罰8千

高雄駕訓班學員練習大客車駕駛時，因插隊問題鬧上法院。（翻攝駕訓班臉書粉專）

洪姓男子和吳姓女子報名參加大客車駕訓班，駕校安排5人一組輪流上車練習，其中一位女學員兩度遲到，洪男護花讓她插隊，引發吳女不滿制止，洪竟飆駡五字經，還嗆聲「林北的事管這麼多做什麼」，被法官依公然侮辱罪判罰8千元。

判決指出，2023年7月11日下午2點多，洪男和吳女坐在駕訓班提供的大客車，5人一組原本說好的輪流練習開車順序（一人開2圈），其中一名晚到的女學員順序原來在後面，當時原本輪到洪男駕駛，女學員突然要求先開，洪男就讓她插隊讓她開，女學員開了兩圈後，吳女不滿提出異議，沒想到竟惹來洪男不爽。

洪男當著全車學員面前飆駡「幹妳娘機掰，你衝殺小」、「妳爸的事管這麼多做什麼」，其他學員上前勸阻，經通報駕校後，洪男也在班主任要求下向吳女道歉，但過不到兩個禮拜，吳、洪兩人又為了同樣的事爆發衝突，吳女不滿直接報警提告。

高雄地方法院審理時，洪男原本否認犯行，辯稱當時因開車順序發生爭執，吳女說他插隊，他回頭問妳是在計較什麼，沒有罵三字經，但後來又改口說自己可能有駡人，但記不清楚，法官根據同車學員證詞及相關相關事證，依公然侮辱罪判罰洪男8千元，得易服勞役，可上訴。

