持槍闖泳池朝女童扣扳機！台中男狂灌20包毒咖啡犯案 再押2月

警方獲報到場逮捕陳男。（資料照）

台中西屯區一間兒童游泳池去年驚傳駭人事件，陳姓男子闖入泳池後持槍瞄準年僅6歲女童並扣下扳機，所幸槍枝卡彈未擊發，陳男落網辯稱「喝了快20包毒咖啡，無法控制身體」，甚至一度當庭請求羈押「想靜一靜」，案經審理，台中地方法院審酌其行為具高度反社會性與危險性，裁定自3月3日起再延長羈押2月。

去年10月10日傍晚6時許，29歲陳男疑連日施用毒品後，攜帶槍彈闖入西屯區一間游泳學校，當時泳池內正有葉姓教練指導一對7歲與6歲的兄妹學游泳，此時陳男突然跳入泳池，朝6歲女童步步逼近，隨即拉滑套上膛，舉槍瞄準後扣下扳機。

現場氣氛瞬間凝結，所幸子彈未擊發，未料他仍未罷手，再度揮舞槍枝威嚇，甚至二度拉滑套瞄準女童，警方獲報趕抵合力將其壓制上銬，當場查扣改造手槍1支、子彈26顆及多包毒品咖啡包，陳男坦承持槍扣扳機，但否認殺人犯意，辯稱因大量吸毒導致意識不清、無法控制行為。

檢方認為其朝女童扣扳機，情節重大，依對未滿7歲之人犯殺人未遂及毒品等罪嫌從重起訴，全案移審時，法院裁定羈押3月並禁止接見通信，羈押期滿前，陳與辯護人盼以其他強制處分替代羈押，但法院審酌，陳男在公眾場合持槍、實際扣動扳機，對幼童與多名在場者造成高度潛在危險，客觀犯罪嫌疑重大，且行為本身顯具高度反社會性與再犯風險，仍有羈押原因與必要性，近日裁定自3月3日起再延長羈押2月，全案仍可抗告。

警方查扣的槍彈。（資料照）

