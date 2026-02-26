為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    持槍闖泳池朝女童扣扳機！台中男狂灌20包毒咖啡犯案 再押2月

    2026/02/26 09:57 記者許國楨／台中報導
    警方獲報到場逮捕陳男。（資料照）

    警方獲報到場逮捕陳男。（資料照）

    台中西屯區一間兒童游泳池去年驚傳駭人事件，陳姓男子闖入泳池後持槍瞄準年僅6歲女童並扣下扳機，所幸槍枝卡彈未擊發，陳男落網辯稱「喝了快20包毒咖啡，無法控制身體」，甚至一度當庭請求羈押「想靜一靜」，案經審理，台中地方法院審酌其行為具高度反社會性與危險性，裁定自3月3日起再延長羈押2月。

    去年10月10日傍晚6時許，29歲陳男疑連日施用毒品後，攜帶槍彈闖入西屯區一間游泳學校，當時泳池內正有葉姓教練指導一對7歲與6歲的兄妹學游泳，此時陳男突然跳入泳池，朝6歲女童步步逼近，隨即拉滑套上膛，舉槍瞄準後扣下扳機。

    現場氣氛瞬間凝結，所幸子彈未擊發，未料他仍未罷手，再度揮舞槍枝威嚇，甚至二度拉滑套瞄準女童，警方獲報趕抵合力將其壓制上銬，當場查扣改造手槍1支、子彈26顆及多包毒品咖啡包，陳男坦承持槍扣扳機，但否認殺人犯意，辯稱因大量吸毒導致意識不清、無法控制行為。

    檢方認為其朝女童扣扳機，情節重大，依對未滿7歲之人犯殺人未遂及毒品等罪嫌從重起訴，全案移審時，法院裁定羈押3月並禁止接見通信，羈押期滿前，陳與辯護人盼以其他強制處分替代羈押，但法院審酌，陳男在公眾場合持槍、實際扣動扳機，對幼童與多名在場者造成高度潛在危險，客觀犯罪嫌疑重大，且行為本身顯具高度反社會性與再犯風險，仍有羈押原因與必要性，近日裁定自3月3日起再延長羈押2月，全案仍可抗告。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣的槍彈。（資料照）

    警方查扣的槍彈。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播