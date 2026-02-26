基檢聲押檢察官林渝鈞涉放高利貸 11點半召開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞。（資料照）

基隆地檢署檢察官林渝鈞遭控放高利貸等案，基隆地院今（26日）凌晨3時依重利、洗錢防制法與恐嚇等罪，將林聲請羈押禁見。基隆地院表示，地院已於凌晨5時許收到案件，因夜不訊問與閱卷、律見等程序，預定上午11點半召開羈押庭。

基隆地檢署書記官黃士元表示，基隆地檢署聲請羈押被告林渝鈞違反重利、恐嚇與洗錢防制法等案件，法院已於今天清晨5時許收到案件，因夜間不訊問及尚待閱卷及律見，暫預定上午11時30分召開羈押庭訊問。

基隆地檢署昨天指揮調查局北部地區工作站等單位，搜索林渝鈞辦公室、宿舍、蔣姓前妻與基檢前李姓女工友等19名被告相關居住所共35處後，複訊至今（26日）凌晨3時許，認定林涉犯重利、恐嚇與洗錢防制法等3罪，以林有串、滅證之虞向法院聲押禁見，蔣女、李女則涉犯重利罪，分別諭知100萬與6萬元交保。其中，李女已提領6萬元，辦妥交保手續離去，蔣女仍在籌措100萬元保釋金中。

基隆地檢署聲押檢察官林渝鈞，基隆地院預定今天上午11點半召開羈押庭。（記者林嘉東攝）

