「我老婆要生了！」準爸街頭搖窗求助 警霸氣鳴笛狂飆迎馬寶寶

警車鳴笛開道火速抵達醫院。（民眾提供）

「我老婆要生了！」台中市區22日下午出現暖心一幕，一名準爸爸搖下車窗向巡邏警車緊急求助，車內孕妻已出現臨盆徵兆，情況刻不容緩，警方當機立斷鳴笛開道，在車流中殺出一條生命通道，短短3分鐘火速抵達醫院，最終母子平安，為春節添上一段最溫馨的團圓故事。

第一分局繼中派出所巡佐陳崇保與警員廖敬昕，當時巡邏行經三民路與光復路口，突然一輛轎車靠近示意求援。35歲莊男神情慌張表示，懷孕34週的妻子突然腹痛頻繁，疑似即將臨盆，擔心塞車耽誤黃金送醫時間，只好向警方求助，希望協助開道前往中國醫藥大學附設醫院。

員警迅速評估情況後，立即啟動警示燈與警鳴器，示意莊男緊跟警車後方，展開緊急護送，鳴笛聲響徹街頭，警方一邊以手勢指揮，一邊提醒前方車輛避讓，原本可能壅塞的路段，在用路人自發禮讓下逐漸淨空，車流如摩西分海般讓出通道，原需約10分鐘車程，最終僅花3分鐘便抵達醫院門口。

警車一停妥，醫護人員立即上前接手，將孕婦推入產房評估處置，產程順利，新生命平安報到，母子均安，莊男則對警方即刻伸出援手、爭取寶貴時間深表感激；第一分局呼籲，民眾路上遇緊急危難或突發狀況，可立即向附近員警請求協助，警方將全力提供必要支援，確保民眾生命安全，持續守護市民安心生活環境。

警方協助夫妻倆火速到醫院，黃金時間內圓滿完成任務。（民眾提供）

