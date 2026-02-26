永豐銀爆內鬼！前女經理涉勾結光電商詐貸4000萬 凌晨百萬元交保

永豐銀行北新分行前經理張美蘭被檢察官諭令100萬元交保。（記者吳昇儒翻攝）

時任永豐銀行經理的張美蘭於2020年至2021年間，協助親密友人、光電系統商裕田集團合夥人謝益宏利用不實合約向銀行申貸，詐得4千餘萬元。台北地檢署昨指揮台北市調查處，搜索謝男等5人住居所等5處，另通知4名被告到案說明。經檢察官漏夜複訊後，認為張美蘭涉犯「銀行法」，諭知100萬元交保，並限制出境出海。

該案緣起於嘉義地檢署前年查獲民雄工業區的台蠟公司及其子公司冠達，因本身的營收衰退，涉嫌以假投資光電、真放貸的方式，將資金撥給勾結的裕田集團，並透過安插台蠟作為買賣中間商，虛報營業額約6.4億元以美化財報。

檢察官進一步又查出，涉案人涉嫌偽造合約向板信、永豐銀行詐貸，該案已依違反證券交易法、共同詐欺取財及偽造文書等罪嫌，起訴林哲印父女及相關廠商共7人。

事後永豐銀行展開內部調查，發現當時許多筆貸資金，北新分行核貸給裕田集團，認為當時擔任該分行的資深經理張美蘭未依公司規定查核，除了將她記過免職外，還主動向台北市調查處報案。北市處因此報請台北地檢署由檢肅黑金專組檢察官高文政組成專案小組偵辦。

台北市調處查出，謝、王二人利用旗下光電公司名義，並持疑似不實買賣合約向銀行申貸，當中身為謝的親密友人張美蘭任職永豐銀行經理，利用職務之便經手相關借貸。

檢察官偵訊後，認為謝男提供的合約內容與實際交易不符，累積向銀行詐得款項約逾4000萬，涉犯銀行法等罪，昨天兵分多路搜索，查扣帳冊、合約文件及電子設備，並通知謝男等4人到案釐清案情。

檢察官複訊後，認定張美蘭涉犯銀行法，諭令100萬元交保，另裕田集團合夥人同樣涉犯銀行法，王國忠100萬元交保、謝益宏80萬元交保，2人同時被諭知限制出境出海；公司出納陳霈瑄50萬元交保、會計王宜君30萬元交保。

裕田集團合夥人謝益宏。（記者吳昇儒翻攝）

裕田集團合夥人王國忠。（記者吳昇儒翻攝）

