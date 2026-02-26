打工製毒釀火警落網又被搜出槍彈 錢沒賺到還判7年罰10萬

甘男受僱參與製毒被抓，還搜出手槍，被判刑7年罰10萬。示意照，非本案槍枝。（記者李立法攝）

屏東甘姓男子受僱到嘉義一間鐵皮屋內參與製毒，卻不慎引發火警，驚動警方及消防隊到場，火勢撲滅後，發現屋內堆放大批「喵喵」毒品原料及生產設備，製毒成員見事跡敗露，各自鳥獸散，甘男躲回屏東住處被警方循線查獲，還起出手槍及子彈，屏東地院依製造三級毒品罪及非法寄藏非制式手槍罪，併處甘男7年徒刑，併科罰金10萬元，可上訴。

甘男多年前以每日2000至3000元不等報酬，受僱於林姓男子前往嘉義縣一間鐵皮屋內，參與製造4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）的三級毒品，卻在製毒過程中不慎引發火警，消防隊據報到場將火勢撲滅，發現鐵皮屋內堆放大量製毒原料及生產器具，甘男及其他參與製毒的成員見事跡敗露，隨即逃離現場。

警方事後循線在屏東市查獲甘男，並從其住處起出一把改造手槍及數發子彈；甘男供稱林男（嘉義檢警偵辦）原本有約定好要給他3000元報酬，但他還沒有拿到錢就出事。

屏東地院依共同犯製造第三級毒品罪，判處甘男有期徒刑4年；又犯非法寄藏非制式手槍罪，判刑5年2月，併科罰金10萬元，合併應執行有期徒刑7年。

