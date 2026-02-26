為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    借不到廁所砸早餐店打傷闆娘 警所放人他又折回恐嚇判3月

    2026/02/26 08:44 記者蔡彰盛／新竹報導
    男子李國賓砸店打傷、恐嚇老闆娘。（記者蔡彰盛翻攝）

    男子李國賓砸店打傷、恐嚇老闆娘。（記者蔡彰盛翻攝）

    曾引發社會矚目的新竹市早餐店砸店恐嚇傷人案，男子李國賓借用廁所遭拒，竟砸店打傷老闆娘，沒想到店家報警後，警方竟立即放人，李男囂張折回該店撂話恐嚇，新竹地院認為李男危害社會治安情狀重大，應予以嚴厲譴責，依恐嚇危害安全罪判刑3月。

    法官調查，竹市男子李國賓去年8月16日清晨5點半至林女早餐店借用廁所，遭拒後心生不滿，竟徒手撥倒店內水晶擺飾1個、肉鬆1盒、雞蛋20顆、卡啦雞肉5個、漢堡肉20片、香雞排8片、總匯漢堡1個、三明治架2個、河粉1包、辣椒醬1罐、番茄醬1罐、牛奶5瓶到地上，並對林女大聲恫嚇，並徒手毆打林女臉部，致林女右臉頰受有挫傷紅腫傷勢。

    林女報警後，南門派出所警員前往將李男帶回所內，沒想到警方竟讓他離開，當天接近7點，李男又折回早餐店對林女恫稱：「幹！今天是我1個人沒帶兄弟而已、我不是來收保護費！」等詞，使林女心生畏懼。

    法官審酌李男僅因細故糾紛，不思以理性方法解決糾紛，竟對素不相識的被害人做出恫嚇行為，其暴力行為除造成被害人心生畏懼，亦危害社會治安，所生危害重大，其犯行應予以嚴厲譴責。

    事後傷害與毀損部分，李男已向被害人賠償損失換取撤告，法官最後依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金。

    本案當時因警方處置失當，引發社會輿論譁然，市議員楊玲宜質疑為何被管制約束的施暴者，可以二度跑到店家恐嚇？為何所長第一時間的回應，竟以施暴者情緒失控，不適合製作筆錄與逮捕，反讓施暴者在事發後再度跑回店內施暴？為何面對傷害、毀損他人財物的現行犯，新竹市警察局竟束手無策，連最基本保護市民的責任都做不到？新竹市警局第三分局南門派出所Google評論也隨即被一星灌爆，更緊急關閉評論。

