基隆河畔驚見浮屍 6旬男疑失足溺斃

基隆市七堵區百福社區五福橋下基隆河畔，有民眾發現1 具浮屍，警方獲報查出死者面朝下、漂浮在水面上；經查是住在附近的63歲黃姓男子，懷疑黃男失足跌落河中溺斃，已報請檢察官相驗釐清死因。

據悉，黃男24日清晨5時許獨自從住處出門，隨後便與家人失聯。家屬心急如焚報警求助，經調閱住處周邊監視器畫面發現，黃男當時獨自1 人走向基隆河畔，隨後便失去蹤影。

昨天下午2時許，路過實踐、福五街口的民眾發現五福橋下有異物漂浮，仔細查看竟是1具浮屍，趕緊報案。基隆市消防局與警分局隨即派員到場將人打撈上岸，經家屬指認身分，確認就是住在附近的黃姓男子。

警方調查，現場並無明顯打鬥痕跡，經調閱黃男住處到基隆河畔沿線監視器畫面，黃男當天清晨出門時，並無他人陪同。由於黃男已在河中受浸多時，警方已將遺體移往殯儀館，並報請基隆地檢署檢察官進行相驗釐清死因。

