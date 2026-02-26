被開單竟笑送警飲料？愛車消失48小時變違停 尋車烏龍超反轉

蘇男尋回機車，結果因違停吃上罰單。（民眾提供）

台中市蘇姓男子日前至火車站周邊辦事，返程時卻遍尋不著機車，連續兩天自行找車毫無所獲，只好向警方求助，員警展開協尋之際，意外發現這起「機車失蹤案」的關鍵線索，竟藏在一張違規停車罰單上，罰單中清楚記載的違規地點，也成了指路明燈，讓蘇男順利找回愛車。

第三分局立德派出所警員洪子傑前天值勤時，突見蘇男入所求助表示，前一天上午曾騎機車前往台中火車站附近商場辦事，準備離開時卻遍尋不著愛車，因一時想不起實際停放位置，又另有要事在身只好先行離開，未料隔天耗費一整個上午仍毫無所獲。

請繼續往下閱讀...

警方受理後展開協尋，確認車輛未遭拖吊，也無遭竊跡象，調閱監視器畫面同樣沒有異常，正當大家擴大範圍、分頭找尋時，一名員警聽到車牌號碼，突然覺得似曾相識，原來近日在東區大公街人行道曾舉發一輛違停機車，而該批資料尚未輸入系統，經比對確認該輛違停車輛，正是蘇男苦尋兩天的愛車。

地點一對上，答案瞬間揭曉，蘇男得知機車未遭竊，而是因違停被舉發，心情彷彿洗了一場三溫暖，苦笑自嘲：「多了一個紅包。」儘管如此，仍十分感謝警方熱心協助，事後更提著一大袋手搖飲返所慰勞員警的辛勞。

第三分局藉此提醒民眾，外出停放機車務必遵守交通規定，停車後可利用手機拍照或定位功能記錄停放位置，避免因記憶模糊誤以為機車遺失，不僅節省時間，也能避免事後尋找車輛的困擾。

蘇男表情從如釋重負轉為哭笑不得。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法