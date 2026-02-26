為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    春暖蛇出沒！苗栗男誤認龜殼花咬傷 查出「兇手」是牠虛驚一場

    2026/02/26 08:11 記者彭健禮／苗栗報導
    龜殼花與大頭蛇特徵區別。（苗栗縣消防局提供）

    龜殼花與大頭蛇特徵區別。（苗栗縣消防局提供）

    大地回春，天候轉暖，長蟲也蠢蠢欲動。苗栗縣政府消防局頭屋分隊於24日晚間就接獲民眾遭蛇吻救護，傷者一度以為是遭毒蛇龜殼花咬傷，但經救護人員到場評估後確認「兇手」是大頭蛇，虛驚一場，傷者經送醫治療後，無生命危險。

    苗栗縣政府消防局勤務中心於24日晚間8點多，接獲報案指頭屋鄉象山路有人遭毒蛇咬傷，派遣頭屋分隊前往救護。救護人員到場，遭咬傷的患者為一名44歲男性，稱遭龜殼花咬傷右腳腳背，經救護人員檢查傷勢情形，及現場蛇類研判，確認為大頭蛇，並非龜殼花攻擊。

    遭蛇咬的男性意識清楚、生命徵象穩定，並可自行行走並上車，經救護人員初步處置後送醫治療，沒有生命危險。

    消防局表示，此次救護為虛驚一場，但龜殼花屬台灣常見毒蛇之一，具出血性毒素，若遭咬傷恐導致組織壞死及凝血功能異常。近期天氣回暖，蛇類活動開始頻繁，山區、墓地及草叢周邊更暗藏風險，請民眾記得打草驚蛇。

    消防局並呼籲，如不慎遭蛇類咬傷，應保持冷靜、減少活動，切勿割開傷口或以偏方處理，並立即撥打119求助，儘速送往具備抗蛇毒血清之醫院治療。

    男子右腳腳背遭咬傷。（苗栗縣消防局提供）

    男子右腳腳背遭咬傷。（苗栗縣消防局提供）

    男性傷者送醫救治。（苗栗縣消防局提供）

    男性傷者送醫救治。（苗栗縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播