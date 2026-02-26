春暖蛇出沒！苗栗男誤認龜殼花咬傷 查出「兇手」是牠虛驚一場

龜殼花與大頭蛇特徵區別。（苗栗縣消防局提供）

大地回春，天候轉暖，長蟲也蠢蠢欲動。苗栗縣政府消防局頭屋分隊於24日晚間就接獲民眾遭蛇吻救護，傷者一度以為是遭毒蛇龜殼花咬傷，但經救護人員到場評估後確認「兇手」是大頭蛇，虛驚一場，傷者經送醫治療後，無生命危險。

苗栗縣政府消防局勤務中心於24日晚間8點多，接獲報案指頭屋鄉象山路有人遭毒蛇咬傷，派遣頭屋分隊前往救護。救護人員到場，遭咬傷的患者為一名44歲男性，稱遭龜殼花咬傷右腳腳背，經救護人員檢查傷勢情形，及現場蛇類研判，確認為大頭蛇，並非龜殼花攻擊。

遭蛇咬的男性意識清楚、生命徵象穩定，並可自行行走並上車，經救護人員初步處置後送醫治療，沒有生命危險。

消防局表示，此次救護為虛驚一場，但龜殼花屬台灣常見毒蛇之一，具出血性毒素，若遭咬傷恐導致組織壞死及凝血功能異常。近期天氣回暖，蛇類活動開始頻繁，山區、墓地及草叢周邊更暗藏風險，請民眾記得打草驚蛇。

消防局並呼籲，如不慎遭蛇類咬傷，應保持冷靜、減少活動，切勿割開傷口或以偏方處理，並立即撥打119求助，儘速送往具備抗蛇毒血清之醫院治療。

男子右腳腳背遭咬傷。（苗栗縣消防局提供）

男性傷者送醫救治。（苗栗縣消防局提供）

