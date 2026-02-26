女子拜拜遇賊翻置物箱 警方迅速攔捕男嫌

女子廟裡拜拜遇賊，警方迅速攔捕，當場發還贓款。（民眾提供）

高雄楊姓女子到廟裡拜拜，一名張姓竊嫌見有機可乘，打開楊女機車置物箱翻找財物，恰被休假在外副所長簡郡成撞見，依現行犯將他逮捕，楊女參拜後回到機車旁才知遇賊，警方依竊盜罪將張男送辦。

新興分局今（26）日指出，前金所副所長簡郡成於2月25日凌晨，勤餘徒步外出時，憑藉平時對轄內治安人口外型特徵之精準掌握，一眼認出形跡可疑的張姓慣竊（48歲），並成功通報警組攔查順利將其緝捕，展現高度專業與敬業精神。

警方表示，簡副所長行經前金區成功一路與武強街口，發現張嫌神情慌張、翻找路旁機車置物箱，簡員雖處勤餘時間，仍立即展開監控並通報線上警組支援。

​ 巡邏警組迅速前往趕抵，順利在前金區榮安街截獲張嫌，並從身上起獲贓款新台幣560元，後續員警將犯嫌帶回現場時，被害人楊女（26歲）去廟宇祭拜結束返回牽車，隨即將贓款發還。

楊女與友人頻頻感謝員警積極防竊守護民眾財物，全案將張嫌依竊盜罪移請高雄地檢署偵辦；分局長陳柏彰表示，簡郡成將轄內治安人口特徵「謹記於心」，即便勤餘仍時刻心繫治安，積極作為足堪同仁表率。

新興分局也提醒民眾，機車置物箱並非保險箱，切勿放置現金或貴重物品。

