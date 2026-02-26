男交通違規冒充哥哥應訊 2分鐘後酒駕落網趕緊自首

陳男酒駕被查獲，自首交通違規冒名應訊，被橋頭地院加重判刑。（記者鮑建信攝）

高市陳姓男子交通違規被開單，竟冒充哥哥名字署押，不料2分鐘後又被另名員警查獲酒駕，他並自首冒名應訊，被橋頭地院依公共危險等罪，併處執行刑7月，得易科罰金。

判決書指出，被告陳男前因公共危險罪，判處徒刑2月定讞，併科罰金25000元，並在2024年1月間執行完畢。隔年9月17日下午，陳男在三民區美都路某工地飲用保力達及啤酒後外出，於晚上18時28分，行經楠梓區因併排停車，為警攔停盤查，擔心酒駕被抓，涉嫌謊報哥哥名字，並在罰單上署押後離去。

不料，2分鐘後，陳車在附近從外側車道，切入最內側車道，並手持香菸而為被警方懷疑酒駕攔查，經員警帶回酒測，每公升0.36毫克，他自知難逃法網，在警方未發現他犯罪前，自首先前交通違規曾冒名應訊。

橋頭地院調查後，依公共危險和偽造文書罪，分別判處陳男有期徒刑6月和2月，併執行刑7月，另併科罰金20000元，徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

