獨家》網戀台灣女視訊錄「性影像」勒索 中國男疑設斷點逃追查

台灣1名成年女子在網路結識自稱王興華的男子，兩人發展網戀，女子與王男視訊聊天時被誘有裸胸、下體與摸下體等動作，遭王男暗中側錄。之後王男以有投資糾紛、傳猥褻影片給女方嗆聲、恐嚇。女子嚇得報警並指匯款送花給她的沈姓男子是王男，但沈男稱是代中國陳姓友人匯款給花店，他根本沒跟當事女網聊。台南地院以罪證不足、判沈男無罪。

檢方起訴指出，沈男被控涉於2025年1月在網路上以男子「王興華」身分與台灣女子結識，並發展成網路情侶關係。同年，王男曾3度與女子視訊聊天並誘使女方脫衣裸體視訊，女方在不知情下，被王男偷偷錄下她裸露胸部、下體與自摸下體的私密性影片。

其後，王男以與女方有投資金錢糾紛為由、用LINE把上述性猥褻影片傳給女方、並嗆說：「你確定要逼我？你家人都還是警察，你不還錢就一起死，大不了魚死網破，會把影片與你家的地址全部發給各新聞社群…」。女子嚇得報警，並指匯款送花給她的沈男是涉案的王興華。

訊時，沈男稱根本不認識遭偷拍的女子，從未跟女方聯絡或見過面，也不知LINE暱稱王興華的男子是誰，他不是王興華，是有1位中國籍友人陳柏翰請託他幫忙代付款，他才會代匯款給花店；但他沒向花店訂購花、也沒跟花店聯絡過。

法官審理得知受害女與王男網聊時，沒有從視訊見過王男的真正長相，只有聽到王男的語音通話；女方並以沈男的警詢錄音，推認沈男就是王興華，這推測難對沈男做不利的認定。

另外，花店店員也說，對方是以王先生名義訂購花，王男有回傳已匯款的截圖，店方回覆王男說會把花送到指定地點；花店並未跟實際的匯款人沈男聯繫與確認。沈男說，他長期在中國經商，是在中國吉林考察時認識住在黑龍江的陳柏翰，因陳在中國很照顧他，才會幫忙匯款花朵的錢，雖無法證實陳柏翰就是王興華，但他覺得陳男應該是王男。

法官認為沈男說法縱有可疑之處，但都沒有直接或間接證據證明沈男犯下本案，只能判沈無罪；此案還可上訴。

南市警局婦幼隊嚴正提醒民眾，防範數位性別暴力（性影像外流）應把握「3不」原則：不裸露、不拍攝、不傳送；如私密影像不慎外流或遭到威脅，可採取以下行動：截圖存證、尋求專業協助（報案及聯繫「性影像處理中心」，協助通知平台下架影像）。

