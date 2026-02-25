為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》沒事了？涉性騷教練將重回校園 受害女國中生嚇到不敢上學

    2026/02/25 23:27 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣某國中傳出性騷事件，女學生去年底提出申復還沒有進度，男教練已獲得復聘。（資料照）

    彰化縣某國中傳出性騷事件，女學生去年底提出申復還沒有進度，男教練已獲得復聘。（資料照）

    彰化縣某國中女學生因遭到學校男教練涉嫌性騷擾、霸凌與體罰，在去年提出申訴，並向人本基金會中部辦公室求助，教練請假接受調查。縣議員賴清美表示，性騷擾案件還在申復中，卻傳出教練將重回校園教課，嚇得女學生非常恐慌與害怕，根本不敢去上學。

    教育處表示，該案校方已完成調查程序，召開專任運動教練評審委員會予以復聘。另家長提出申復案，將依程序審議中，這段期間校方必須依照校園性別事件防治準則第26條第1項規定，保障校園性別事件當事人之受教權，並依性別平等教育法第24條規定採取必要處置，降低雙方接觸機會。

    教育處指出，經洽詢教育部性平部門，部方建議如果申復決定將重啟調查，可以直接要求學校予以暫時停聘。該處已訂3月2日晚間召開申復審議小組會議，等完成程序後再做適當處置。

    賴清美說，這名女學生從就讀國中開始，就接受這名男教練指導，男教練對女學生有數次的不當接觸紀錄，以及指導學生常用青蛙跳與搭拱橋體罰，並有霸凌情事傳出。家長得知後認為「不能就這樣算了」，決定向學校提出性平申訴，卻遭到縣府與教育處冷處理，最後家長憤而轉向人本基金會中部辦公室求助。

    賴清美強調，由於爆發性騷事件，去年教練請假接受調查，但如今女學生家長不滿的是，去年12月中旬就提出申復，卻遲遲未召開會議，反而是男教練已復聘、將可回校園教書，女學生知道後害怕到不敢去上學，讓受害者遭到二度傷害。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

