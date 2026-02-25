逢甲大學畢委會長侵占474萬會費 買股票大虧還被判刑

台中地院依公益侵占罪，判處王姓會長有期徒刑1年6月。（記者陳建志攝）

逢甲大學畢業生工作委員會（下稱畢委會）王姓會長，負責保管向畢業生收取的會費，沒想到竟從前年9月起監守自盜，將錢拿來買股票及支付其個人開銷，侵占畢委會474萬餘元，直到隔年發現股票嚴重虧損，拜託媽媽救急匯進277萬，但因款項仍不足，新任會長發現後對帳此事才曝光。王男在台中地院審理時坦承犯行，並和校方、畢委會和解，依公益侵占罪判1年6月，緩刑5年，可上訴。

判決指出，這名王姓男子，2024年至2025年間擔任逢甲大學畢委會會長，負責處理向當屆畢業生收取會費，會費則置於畢委會保險箱內或存入畢委會郵局帳戶，王男除保管外，並負有將會費用於辦理畢業生活動事務 （包括：畢業生團拍、畢業講座、畢業演唱會、處理租借學位服及收取、退還保證金等）。

不料王男監守自盜，前年9月27日起，陸續從畢委會保險櫃內取出現金再存入自己的帳戶，用以購買股票及支付個人開銷，侵占畢委會474萬4020元，直到去年5、6月間，發現其購買的股票嚴重虧損，請母親救急匯入277萬8400元至畢委會郵局帳戶，但因仍短少100多萬，下任會長去年7月欲拿取保險箱的預備金時，發現資金短缺要求對帳，王男才坦承侵占。

台中地院審理後，審酌王男犯後坦承犯行，態度尚稱良好，且已與逢甲大學及畢委會達成調解，並於調解當場分別先給付20萬元、10萬元，告訴人也同意給予緩刑的宣告，依公益侵占罪，判處有期徒刑1年6月，緩刑5年。

