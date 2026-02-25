台東臨海路口重機、貨車相撞2人傷 「忍者」飛入草叢

台東市豐谷南路與臨海路一段交叉路口今（25日）發生一起重機與貨車碰撞事故，騎士與重機雙雙落入草叢中，所幸並無大礙。（民眾提供）

今天下午4時許，台東市豐谷南路與臨海路一段交叉路口發生一起重機與貨車碰撞事故。一名21歲李姓軍人騎乘頗受歡迎的重機「忍者」與貨車相撞，騎士騰飛後重摔、滑行約10公尺遠，所幸人車雙雙落入草叢、傷勢未危及性命。

警消接獲通報後火速趕抵現場，發現李男倒臥在下方空地，全身多處擦傷。救護人員立即進行初步檢傷，確認其意識清楚、無生命危險，隨即使用長背板固定，小心翼翼將人抬回路面，再由救護車緊急送醫救治。

請繼續往下閱讀...

貨車上1名50歲女性乘客也在事故中受到輕傷，隨後送往台東馬偕醫院治療，所幸傷勢不重。

據附近民眾陳述，騎士騎乘的是長年熱銷的機車款式，但在強大撞擊下於地面滑行數公尺後摔入草叢，騎士則是在撞擊當下被拋飛，最後也落入草叢中。

詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。警方提醒，行經路口務必減速慢行，隨時注意車前狀況，以免憾事發生。

貨車停車處靠近撞擊點，可見機車與騎士滑行距離。（民眾提供）

重機佈滿摩擦痕，也一併摔進草叢中。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法