    首頁 > 社會

    台灣大道驚悚車禍！小貨車「削頂」散架解體 受傷駕駛驚嚇送醫

    2026/02/25 18:03 記者許國楨／台中報導
    小貨車車斗散架解體，令人怵目驚心。（民眾提供）

    台中市西屯區25日下午發生驚悚車禍，台灣大道四段與安和路口發生轎車與小貨車碰撞事故，猛烈撞擊後，小貨車當場失控，車身向右側翻滑行，過程中車頂狠狠刮撞天橋橋墩，金屬摩擦聲刺耳駭人，隨後車體再回正，重重撞上中央分隔島才停下。

    從現場畫面可見，藍色小貨車車頭幾乎全毀，引擎蓋掀起變形，擋風玻璃碎裂塌陷，車頂鈑金被削出明顯刮痕與凹陷，整輛車像被巨力擠壓扭曲，車頭卡在分隔島邊緣，前保桿與零件散落四周，貨斗更在側翻與撞擊過程中解體，鐵架、隔板與板材整片傾倒在車旁，碎片散滿路面，宛如災難電影場景。

    經查，轎車由30歲許姓男子駕駛，小貨車為25歲王姓男子駕駛，強烈撞擊造成王男身上多處擦挫傷送醫，所幸意識清楚，無生命危險，但因驚嚇過度一度說不出話，雙方酒測值均為零，排除酒駕情事，詳細肇事原因仍待鑑定單位進一步釐清。

    警方迅速擺設交通錐並進行疏導。目擊民眾表示，當時只聽見「轟」一聲巨響，回頭便見小貨車側翻滑行，碎片四散，驚險畫面令人心有餘悸。警方也呼籲駕駛人行經重要幹道與大型路口務必減速慢行，隨時注意車前狀況，避免憾事重演。

    小貨車受損嚴重。（民眾提供）

