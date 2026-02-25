身體不適？6旬男駕車撞福和橋分流橋墩 昏迷送醫

64歲連姓男子今日下午駕駛轎車行經台北市福和橋匝道匯流處時，不明原因直接撞擊分流橋墩。（記者鄭景議翻攝）

64歲連姓男子今日下午3時39分許，駕駛轎車行經台北市福和橋匝道匯流處時，不明原因直接撞擊分流橋墩，強大撞擊力道導致連男當場陷入昏迷。警方與救護人員獲報趕抵，確認連男雖無意識但生命體徵穩定，隨即將其送往台大醫院搶救。目前警方正進一步調閱監視器，以釐清事故發生原因。

警方調查，連姓男子今日下午駕駛轎車由新北市永和端上福和橋往台北市方向行駛，當車輛行經福和橋往水源快速道路方向的匝道匯流處時，整輛車不明原因失控，車頭迎面撞上路中央的分流橋墩，造成車頭嚴重毀損。

救護人員抵達現場時，連男坐在駕駛座上已無反應，經初步檢查，連男雖處於昏迷狀態，但仍有呼吸及心跳，救護人員立即將他送往台大醫院進行後續救治。警方隨即在現場進行採證並派員疏導車流，避免後方車輛發生二次事故。

警方表示，全案已依規定處理成案，後續將調閱監視器及行車紀錄器，確認連男當時是否因身體不適、精神不濟，或有其他車輛干擾才導致失控。相關事故資料將送往交通警察大隊進行分析研判，以釐清詳細的肇事責任。

警方呼籲，近期天氣多變，氣溫起伏可能影響駕駛人的身體狀況。民眾駕車上路前務必留意自身體能與精神狀態，若有不適切勿勉強駕駛，應找安全處所休息或搭乘大眾運輸工具，以維護自身及其他用路人的安全。

