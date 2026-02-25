花蓮7旬婦墜落5米邊坡 命危送醫

花蓮7旬婦墜落5米邊坡 命危送醫2026/02/25 17:58 記者王錦義／花蓮報導
年約70歲林姓婦人在花蓮秀林鄉文蘭村墜落5米深垂直邊坡，送醫搶救。（花蓮縣消防局特搜大隊提供）
花蓮縣秀林鄉年約70歲林姓婦人今天下午疑似搬運東西，墜落5米深垂直邊坡，救難人員架設繩索固定點，接觸到患者時，她已無呼吸心跳，頭部有明顯撕裂傷，救出送醫搶救。
消防局下午2點26分左右接獲報案，年約70歲林姓婦人墜落秀林鄉文蘭村超商門市旁約5米左右深垂直邊坡，救難人員抵達現場時，評估現場環境不利搬運，協同其他趕赴救難的人員完成繩索固定點架設，下放救助人員約5米。
不過，救助手接觸到婦人時，初步評估她已無呼吸、無脈搏，且頭部有撕裂傷，動用軟式擔架（SKED）將人打包下放至下方約20米深產業道路，交由救護車後送醫院救治。
據了解，林婦在文蘭村有工寮，平常在那邊養雞，每天都會去照料雞隻，今天中午與友人在附近搬運東西時，友人見她太靠近邊坡，提醒小心、危險，林婦仍不慎失足墜落邊坡。不過，詳細原因仍待警方調查釐清。
救難人員架繩索下坡救援。（花蓮縣消防局特搜大隊提供）
求難人員救出婦人，送醫搶救。（花蓮縣消防局特搜大隊提供）
婦人墜落5米深垂直邊坡。（花蓮縣消防局特搜大隊提供）