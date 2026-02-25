永豐銀疑爆內鬼！女經理涉勾結光電商 詐貸4000萬遭搜索

台北地檢署今指揮台北市調查處搜索謝男等5人住居所，全案朝加重詐欺及違反銀行法方向偵辦。（記者劉詠韻攝）

永豐銀行張姓經理涉嫌勾結光電系統商裕田集團謝姓實際負責人，疑自2020年至2021年間利用不實合約向銀行申貸，詐得款項約4000餘萬元。台北地檢署今指揮台北市調查處，搜索謝男等5人住居所共5處，並通知4名被告到案說明，全案朝加重詐欺及違反銀行法方向偵辦。

嘉義地檢署2024年查獲位於民雄工業區的台蠟公司及其子公司冠達，因本業營收衰退，涉嫌以假投資光電、真違法放貸的方式，將資金撥給光電系統商，並透過安插台蠟作為買賣中間商，虛報營業額約6.7億元以美化財報，自2018 年至2022年間，累計放貸金額達7.7億元。

檢方進一步查出，涉案人另持虛偽合約向板信銀行、永豐銀行分別詐貸8350萬及6.4億元，全案已依違反證券交易法、共同詐欺取財及偽造文書等罪嫌，起訴林哲印父女及相關廠商共7人。

事後，台北市調處接獲情資，謝、王二人利用旗下光電公司名義，並持疑似不實買賣合約向銀行申貸，張女作為永豐銀行經理，則利用職務之便經手相關借貸，堪稱永豐銀內鬼。

檢方認為，相關合約內容與實際交易情形不符，累計向銀行詐得款項約4000餘萬元，涉嫌違反銀行法等罪，今兵分多路搜索5處地點，查扣帳冊、合約文件及電子設備，並通知謝男等4人到案釐清案情。

據了解，全案共5名被告，其中張女經檢方偵查後未被起訴，其餘4人已由嘉義地檢署提起公訴。

