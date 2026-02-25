為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    早上才歡呼打贏官司 徐巧芯「烏龍共諜」挨告下午北檢應訊

    2026/02/25 17:27 記者劉詠韻／台北報導
    國民黨立委徐巧芯上午透過臉書表示，歷經2年多訴訟，台北地方法院最終判決臉書粉專「無良公關」管理人陳冠宇徒刑6個月、褫奪公權2年。不過，下午她便以被告身分出現在北檢，對應的是她去年質詢時的烏龍指控。（翻攝臉書）

    國民黨立委徐巧芯上午透過臉書表示，歷經2年多訴訟，台北地方法院最終判決臉書粉專「無良公關」管理人陳冠宇徒刑6個月、褫奪公權2年。不過，下午她便以被告身分出現在北檢，對應的是她去年質詢時的烏龍指控。（翻攝臉書）

    國民黨立委徐巧芯今上午才在臉書慶祝勝訴，下午即因去年質詢國安局長蔡明彥，烏龍爆料國安會秘書長吳釗燮「何姓助理」為共諜挨告一案至台北地檢署應訊。據了解，徐巧芯今以被告身分出庭，並已委請律師辯護，當記者詢問為何事至北檢時，她僅以「書記官沒有告訴我」簡短回應。

    徐巧芯上午透過臉書表示，歷經2年多訴訟，台北地方法院最終判決臉書粉專「無良公關」管理人陳冠宇徒刑6個月、褫奪公權2年，並強調無論對方上訴與否，她將繼續戰鬥到底。不過，下午她便以被告身分出現在北檢，對應的是她去年質詢時的烏龍指控。

    回顧事件，徐巧芯當時在立法院展示投影片，內容包括該名男子的名片、照片、職務經歷及與其他涉案人的關係圖，並指其現職為「外交部北美司專委」。蔡明彥當場提醒資料可能有誤，恐涉及個資法問題；外交部長林佳龍也確認該男子僅同名，與指控無關。事後，徐巧芯雖刪除照片並在社群平台致歉，但道歉語氣被網友認為僅輕描淡寫地帶過。

    今出庭時，徐巧芯短暫受訪表示：「這個案件（指無良公關）歷經2年，終於有結果。期間還有2次不起訴處分，我都堅持在法律上據理力爭。我想，不管是我提告或他人告我，我在法律部分都會積極捍衛自己的權益。」

    對於記者追問出庭原因，徐巧芯僅回應，「書記官沒有告訴我。」

