台東漁船翻覆船長、漁工抱船2小時獲救 漁獲只搶回一串長尾鳥

船難唯一搶回的長尾鳥屬於高經濟價值魚種。（民眾提供）

台東「東海漁港一號」漁船今天（25日）中午在台東外海約6公里處翻覆，77歲劉姓船長及2名漁工落海，以無線電呼叫未果，手機也掉進海裡，3人抱著船載浮載沉浮2小時，獲附近作業漁船救起，3人無恙，最後搶救一串「長尾鳥」跟著回港。

船長說，事發當時發現船隻重心側傾，移動船貨分散重心，船隻急轉應對也無效，逼不得求救，以無線電呼救沒回應，手機剛撥打就隨水流，從側傾到全船翻覆不過3到5分鐘，漁貨跟著被壓在海中，3人落海，「10多歲就開過大小船隻迄今，完全不清楚為何如此」。

船長說，3人只能抱著載浮載沉的船隻待援，最吃驚的是，2名外籍漁工怎麼水性比自己差，「我都70多歲了，怎麼搞的」。所幸附近作業船隻「粉鳥林」號發現異狀，迅速趕來救援，3人被救起時意識清楚，經醫護人員測量生命徵象後都拒絕送醫。

人被救起，船長和漁工荒亂間能救回的也只有一串「長尾鳥」。台東專業魚販「阿春」說，長尾鳥屬於高價魚，但透過網撈而非手釣者相對便宜，年曆年前又因其大紅色更加討喜、喊價更高，近日，像這批被救起的漁獲，目測約3、4公斤以上款式，每公斤也能喊到550到600元以上，泡海水2小時「應該還能吃、應可以販賣」。

船長無奈坐在港邊，後方是唯一搶救回的漁獲。（民眾提供）

船員上救護車檢傷。（民眾提供）

