    首頁 > 社會

    推母搭電梯不慎壓腳引衝突 捷警到場仍難化解互告傷害

    2026/02/25 16:45 記者劉慶侯／台北報導
    傅姓老翁不滿被輪椅輪子壓傷腳，和簡男衝突後堅持提傷害告訴。（記者劉慶侯翻攝）

    63歲簡姓男子，今日中午在台北捷運西門站內，推著坐在輪椅上年逾8旬的老母親準備搭乘電梯時，不慎輪椅輪子壓到77歲傅姓男子腳背，引起對方不滿，雙方發生爭吵甚至肢體拉扯，巡邏的捷運警察聞訊趕到，兩人餘怒未消，最終決定到萬華分局互告傷害。

    台北捷運警察隊11時22分接獲通報，指稱捷運西門站發生乘客之間因肢體衝撞發生的糾紛事件，引起過往乘客駐足關注，要求警方迅速到場處理。

    巡邏捷警獲報立即到場隔開雙方，經了解，簡男因推著老母親的輪椅準備要搭乘電梯時，因輪椅輪子不慎壓到也要搭電梯的傅男右腳，引起對方不滿斥責，雙方因此發生口角並推擠，致都受到輕微擦挫傷。

    捷警得知後雖勸解雙方，並安撫情緒，但簡男與傅男明顯仍在氣頭上，並不領情也不願讓步，捷警只得並告知當事人相關權利，雙方後續至轄區西門町派出所提出傷害告訴。

    捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運時應保持冷靜，遇有糾紛務必理性溝通，以同理心互相體諒包容。如發生爭執或遇有危險情事，請立即撥打110報案電話，捷警將迅速趕赴現場處理，以維護捷運系統乘車秩序與安全。

