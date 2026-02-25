新北11歲女童本月初住處猝逝 消防署證實今年首起CO中毒死亡事件

新北市土城區一處民宅本月初傳出一氧化碳中毒，造成7人送醫，而在獲報前14小時同戶女童猝死。（資料照）

消防署公布從今年元月1日迄今，全台一氧化碳中毒案件共有10件，導致1人死亡、39人送醫，其中，新北市土城區於本月3日，發生一家7口一氧化碳中毒事件，而該戶11歲女童在案發前14小時就在屋內猝逝，消防署今證實，確認女童是一氧化碳中毒身亡，也是今年首起一氧化碳中毒死亡案件。

據了解，新北市土城本月3日發生一氧化碳中毒事件，羅男一家七人身體不適送醫，消防人員除在屋內測出微量一氧化碳濃度，還發現該戶將室外型RF熱水器，裝在密閉後陽台，而羅家11歲長女案發前14小時前就已猝逝，當時就研判女童可能是一氧化碳中毒。據統計，今年一氧化碳中毒共10件，包括新北5件、高雄2件、桃園2件及台北1件。

消防署提醒，氣溫下降除了民眾需多注意保暖外，同時也應注意熱水器安裝環境的通風狀況，以避免一氧化碳中毒，如發現有人中毒，請將窗戶打開通風，接著關閉瓦斯打119求助，最後在救護人員抵達前，將患者移到通風處。

