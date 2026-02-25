大媽運毒4000萬海洛因 接貨男這樣辯遭狠打臉判無期徒刑

華裔美國籍莊姓女子託運行李箱內以食品包裝夾藏第一級毒品海洛因，被捕移送法辦。（航警局提供）

桃園市葉姓男子在國際運毒集團毒梟指示下，開車到中壢二星旅館向華裔美國籍女子拿取裝有4.2公斤海洛因毒品行李箱，被埋伏員警逮捕送辦。法院審理時，葉男辯稱只是受託代墊1萬5千元借款給外國友人，但法官認為，他事前多次搜尋「可卡因磚」，一見接頭人現身就打開後車廂，認定他是國際運毒集團成員，依共同犯運輸第一級毒品罪判處無期徒刑。

判決指出，本案為50歲美籍華裔莊姓女子（另案審理中）被網戀洗腦，聽從未見過面台灣「未婚夫Samson」指示，2024年5月5日從美國飛網寮國，當地有人交付她以餅乾、沖泡咖啡包裝的4.2公斤海洛因「伴手禮」；莊女再依指示到馬來西亞轉道香港，再於同月10日從香港搭乘國泰航空班機來台，托運行李入關被檢驗出毒品。

莊女被捕後配合警方，持續與「未婚夫Samson」聯繫，約好當晚7點多會有人到她入住的中壢區旅館拿「伴手禮」。葉男依運毒集團成員「阿笙」指示，開車去接貨，卻在附近等到晚間9點多才現身，莊女拉著行李箱走出旅館時，葉男不僅緊盯對方，還在對方尚未靠近時，先開啟後車廂準備讓莊女將行李箱放入，被埋伏警方當場逮捕。

法院審理時，葉男否認運毒，辯稱不認識莊女與運毒集團成員，只是受泰國旅遊認識的友人「阿笙」請託，代墊新台幣1萬5千元借款給「外國友人」，他根本不知行李箱內有毒品，開後車廂是要拿庫存香菸；辯護人則主張，葉男只帶1萬5千元，與市價4千萬元的4公斤多海洛因價值顯不相當，不可能是交易對價。

法官認為，莊女於警詢、偵查及審理均證稱，上游明確傳送葉男的車牌照片，指示她將行李箱交給該車駕駛；且葉男與「阿笙」間的通訊軟體對話顯示，「等得到大媽下來嗎」、「叫他走出來」等語，顯示葉男在監控回報現場情況、催促接貨，根本不是單純的來借款，且警方蒐證畫面顯示，當莊女提行李箱走出旅館時，葉男即同步打開後車廂，預備裝載物品意圖明顯，至於攜帶金額多寡，法官認為跨國運毒分工細膩，接貨者未必負責交付貨款，無法以此證明他沒運毒。

此外，葉男遭檢警查扣的手機顯示，案發前密集搜尋「可卡因磚」、「古柯鹼磚」、「大麻走私」以及接貨旅館名字等關鍵字，與受託代墊借款說法顯不相符，法官因此認定，葉男與運毒集團成員間具犯意聯絡與分工關係，屬共同正犯，且其運輸的第一級毒品海洛因數量龐大，若流入市面，危害難以估量，審結判處無期徒刑。可上訴。

