    潛入國小偷拍女童如廁判7年2月 噁男二審刑度大減改判2年

    2026/02/25 15:57 記者楊心慧／台北報導
    桃園市南桃園某國小去年2月中午放學時間，遭28歲連姓男子混入安親班路隊中進入學校廁所偷拍。示意圖。（資料照）

    桃園市南桃園某國小去年2月中午放學時間，遭28歲連姓男子混入安親班路隊中進入學校廁所偷拍。示意圖。（資料照）

    桃園市南桃園某國小去年2月中午放學時間，遭28歲連姓男子混入安親班路隊中進入學校廁所，對一名如廁女學生偷拍，校方隨即報警，平鎮警分局訊後移送桃園地檢署偵辦，後續經檢方起訴，桃園地方法院依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪判7年2月徒刑。連提起上訴，高等法院今改判2年徒刑，刑度大減5年2月。

    連男去年2月拿手機偷拍女學童如廁，學校詢問下，從連男回答聲音發現不是學生，馬上向警方報警，為防止連男繼續侵害，老師將其攔在廁所內，後由校方人員引導警方進入廁所，將連男帶回。

    連男以手機從隔間隙縫伸入錄影，另一手拿另台手機從隔間上方往內照相，動作相當嫻熟，桃檢調查後依兒童及少年性剝削防制條例起訴。桃園地院判定，連男為私慾進入校園偷拍，造成被害女童終身難以抹滅的負面影響，判處7年2月徒刑。

    連男認為量刑過重，提起上訴，高院審理後今改判2年徒刑，刑度減少5年2月。

