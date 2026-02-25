北市餐館女員工陳屍冰櫃 門一開遺體直挺挺後倒

昨日下午5時許，檢察官、法醫及劉女家屬齊聚台北市第二殯儀館進行相驗。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區木新路知名家常菜館女員工陳屍冰櫃案，檢警昨日傍晚進行相驗。據了解，69歲劉姓女員工被發現時呈站立姿勢，單手倚靠著冰櫃門，當鎖匠破門瞬間，遺體隨即直挺挺地往後倒下，景象駭人。

法醫相驗後指出，因大體冷凍過久尚未退冰，目前難以精準推算死亡時間，家屬已同意擇日解剖。針對網路湧現負評，鄰居則紛紛為業者抱屈，透露老闆娘平日待人良善，呼籲網友保持理性，勿以負評攻擊優質店家。

請繼續往下閱讀...

警方調查，在該餐廳工作近30年的劉姓死者，生前與雇主關係良好。23日晚間9時許，劉女先與家人共進晚餐，10時多聲稱要出門見朋友，隨即騎著自行車獨自前往工作的餐廳。

監視器畫面顯示，劉女於當晚10時30分左右獨自進入餐廳冰櫃。直到隔日（24日）上午，餐廳員工上班發現冰櫃門遭反鎖且無法開啟，於10時40分左右找來鎖匠協助，沒想到開門後竟見到劉女已失去生命跡象。

昨日下午5時許，檢察官、法醫及劉女家屬齊聚台北市第二殯儀館進行相驗。法醫在初步檢視後表示，由於劉女遺體在低溫環境受凍超過12小時，仍處於凍結狀態，無法透過科學採樣精準推算出確切的死亡時間。為了釐清劉女生前是否涉及毒物、酒精或其他藥物反應，檢察官決定裁定擇日解剖。

針對部分媒體與網友對事件起因的揣測，鄰近住戶表示，這間知名菜館的老闆娘為人極為善良，長期以來將員工視如己出。據悉，劉女先前曾面臨債務糾紛，老闆娘得知後甚至主動借錢協助其度過難關。鄰居期盼外界能給予家屬與店家空間，不要在Google評論惡意洗 1-star負評，避免對無辜的業者造成二次傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法