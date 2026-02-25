天價拖吊車橫行！ 凌濤曝10公里收4萬元陳情 砲轟中央政府還在睡

今年農曆春節期間，桃園有騎士因機車拋錨，找來拖吊業者，短短2公里路程被索價5萬1000元，最後以1萬元和解。（記者鄭淑婷翻攝）

近期雙北、桃園陸續有民眾陳情，車輛在路上拋錨找來拖吊，卻遭不肖業者索取天價拖吊費，桃園市議員凌濤今（25）日砲轟，這種趁火打劫、形同勒索的拖吊流氓行為層出不窮，已讓台北市長蔣萬安與桃園市長張善政忍無可忍，嚴令重辦，但中央政府卻始終毫無作為，任由不肖業者持續攔路搶劫，讓老百姓在最無助的時刻成為肥羊，呼籲中央積極立法裁處，也要求桃市府法務局研擬相關自治條例。

凌濤指出，去年8月他也接獲民眾緊急陳情，1輛僅1500c.c.的小房車在桃園蘆竹故障，拖吊距離不到10公里，業者卻另以服務費、特殊處理費等理由獅子大開口，索討逾4萬元費用，他第一時間便協助報警處理。

凌濤指出，警方到場後說明，即使拖吊價格不合理，但這屬於民事糾紛，警方只能請民眾自行聯絡消保官申訴，聯絡後消保官又說，依照過往拖吊糾紛案例，如果業者避不出面，消保官也無從處理，最後只能協調，請法務局提供民眾法律諮詢，協助民眾報案、對業者提告刑事詐欺。

凌濤指出，整個流程曠日費時、沒有效率，況且如一般民眾沒有相關救濟途徑，根本只能忍氣吞聲，乖乖付錢當冤大頭，該業者當時還非常囂張，就是看準一般民眾不敢、也不會走法律流程，更知道中央政府「無法可管、放任不管」，才會縱放他們目無法紀到公然詐騙，讓台灣的治安嚴重倒退。

凌濤認為，為遏止歪風，市府必須擬定嚴謹的法律規範，事發後他就在議會臨時會中提案，嚴正要求市府必須積極應對這些不肖業者，擬定包括定型化契約公告及費率透明化機制等，確保收費公開透明，保障市民權益，然而直到現在，卻始終不見法務局擬定出任何相關法律機制，不肖業者依然猖獗。

凌濤指出，不肖拖吊業者利用國道跨域作業，理應由中央政府積極立法裁處，但中央始終裝睡、不作為，既然中央失能無法及時遏止，桃園也應該要走在最前面，針對這類亂象，研擬相關自治條例，他要求法務局應更積極、強硬，徹底封殺拖吊流氓的生存空間，守護市民每一分血汗錢。

