恐怖爆胎！國1北斗段聯結車輪胎皮噴飛 5車閃不過撞成一團

國道1號北斗段發生聯結車爆胎，胎皮散落中線車道。（民眾提供）

國道1號彰化北斗路段昨（24日）深夜發生驚險事故，一輛聯結車行經南下216.9公里處，左側輪胎突然爆胎，胎皮散落中線車道，導致後方5部車輛閃避不及接連碰撞，現場一片狼藉；警方表示，所幸事故未造成傷亡，但肇事車輛輪胎脫落而妨礙交通，依法可處1000到6000元罰鍰。

國道公路警察局第三公路警察大隊說，24日晚間10時53分接獲通報，南向216.9公里外側車道，1輛由王姓男子（29歲）駕駛的營業聯結車，左側第一軸內側輪胎不明原因爆胎，胎皮散落至中線車道，造成後方5輛車反應不及發生碰撞事故。

請繼續往下閱讀...

警方指出，經酒測，相關駕駛酒測值均為0，並於晚間11時15分完成事故排除，全線恢復通行。詳細肇因仍待進一步釐清。

警方也呼籲，用路人應定期保養車輛，行前務必檢查輪胎、水油等狀況；若車輛行駛中發生機件或胎皮脫落，將依道路交通管理處罰條例第30條之1規定，處1000至6000元罰鍰。

王姓男子駕駛聯結車，行經國道時發生爆胎，胎皮噴飛中線車道，恐面臨1000到6000元罰鍰。（民眾提供）

聯結車國道爆胎，胎皮散落中線車道，造成5車追撞。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法