網友直擊北市林森北路大樓疑藏「樓鳳」 警破門逮3越女涉性交易

警方逮捕在林森北路住商大樓內的非法賣淫越南籍女子。（記者姚岳宏翻攝）

有民眾在Threads上發文，直擊一名男子走入台北市中山區林森北路某大樓內，疑似尋找「樓鳳」進行性交易，發文者直呼「林森北路的外籍色情，就想問警察要有什麼確切證據才能上門盤查呢？偉大的脆啊！請告訴我！」此文一出引發網友熱議，也引起警方關注，警方昨下午出動大批警力查察該棟住商大樓，當場查獲3名越南籍女子從事性交易，帶回後依違反入出國及移民法及社會秩序維護法送辦。

中山警分局中山二派出所表示，員警23日執行網路巡邏時發現該篇貼文，隨即組成專案小組展開蒐證，經佈線掌握犯罪事證，警方昨下午3時許出動優勢警力，突擊查察該棟住商大樓，當場查獲3名涉嫌從事非法性交易的越南籍女子。

警方清查身分，被逮的3名越籍女子年齡分別為36歲、42歲及43歲，分別為持觀光簽證及逾期居留的逃逸移工，另有一女還是合法看護，利用休假下海兼差，每次性交易收入1000至2000元不等，警方依違反《社會秩序維護法》及《入出國及移民法》移送偵辦，將持續向上溯源，追查幕後是否有應召站等組織犯罪操控。

針對轄區內的色情不法活動，中山分局強調，自去年至今已累計查獲妨害風化案件達79件、逮捕368人，未來將持續強化網路巡邏力道，對於任何假借名義藏匿於大樓或民宅內的非法色情產業，警方絕對採取「發現即打擊」的強硬態度，絕不寬貸，誓言淨化社會治安。

