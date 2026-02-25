為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    5旬男獨遊野溪溫泉險生憾事 尖石警即時馳援挽救生命

    2026/02/25 13:09 記者廖雪茹／新竹報導
    秀巒派出所代理所長高恩賜發現簡男身體不適，除通報119，並飛奔派出所取出AED急救包趕回現場救護。（新竹縣橫山分局提供）

    1名52歲簡姓男子日前獨自騎乘機車，前往新竹縣知名的尖石軍艦岩野溪溫泉泡湯，期間因冷熱交替浸泡，導致身體不適，意識模糊、呼吸微弱，秀巒派出所正在執行交通疏導的代理所長高恩賜發現，除通報119，並飛奔派出所取出AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救包，與田埔分隊救護人員通力救護後，將簡男送往北榮新竹分院急救，挽回一條寶貴生命。

    警察局橫山分局指出，此類野溪溫泉救援案並非首例。由於偏遠山區地形崎嶇，且野溪溫泉多位於通訊不佳的溪谷底，一旦發生意外，救援車輛往往難以直接抵達，搜救人員常需徒步負重進入，大大增加了救援難度與時效。

    過去也曾多次接獲民眾在偏遠地區失聯或因體力不支受困的案件，警方在此類勤務中，往往必須擔任「第一線急救者」的角色，在救護車抵達前先行穩定患者狀況，所幸員警平時受過專業急救訓練並於駐地配備AED急救包，得以在此類危急時刻即時展現專業，避免發生憾事。

    橫山分局呼籲，偏遠山區及野溪場所環境多變且充滿不確定性，民眾前往探訪時應「結伴同行」，切勿獨自前往，以便在發生突發狀況時能互相照應並即時對外求援。

    警方建議，入山前應告知家人行程，並確保通訊設備電量充足，若感到身體微恙應立即撤返，切莫勉強。警方將持續加強山區巡邏與安全宣導，也請民眾在享受大自然美景的同時，務必將個人安全放在第一位，避免因一時疏忽而造成不可挽回的後果。

    秀巒派出所代理所長高恩賜發現簡男身體不適，除通報119，並飛奔派出所取出AED急救包趕回現場救護。（新竹縣橫山分局提供）

    秀巒派出所代理所長高恩賜與田埔分隊救護人員通力救護，將簡男送醫急救，挽回一條寶貴生命。（新竹縣橫山分局提供）

