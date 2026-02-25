基檢清晨兵分35路搜索「自己人」 檢察長上午強勢法拍泰達幣

基隆地檢署與行政執行署今天上午在地檢署變價拍賣扣押物，現場1.2萬餘顆泰達幣在激烈競價50回後，以39萬3500元拍定。（記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署今（25日）展現震懾執法力道，清晨先針對涉嫌經營高利貸、洗錢的「自己人」、前檢察官林渝鈞發動35路大搜索，震撼司法界；上午10時，檢察長柯宜汾與行政執行署，在地檢署變價拍賣扣押物，現場1.2萬餘顆泰達幣在激烈競價50回後，以39萬3500元拍定，展現肅貪與執法的霹靂手段。

基隆地檢署去年底掌握署內檢察官林渝鈞疑似經營放高利貸，謀取重利。經數月佈線蒐證，基檢今日清晨指揮廉政署北調組、調查局北機站，針對林渝鈞、蔣姓前妻及地檢署前約聘李姓女工友等19名被告之住居所、辦公處所共35處發動大規模搜索；全案朝貪污治罪條例、重利及洗錢防制法偵辦。

請繼續往下閱讀...

上午10時，行政執行署署長繆卓然與基隆地檢署檢察長柯宜汾在地檢署1樓舉行變價拍賣會，現場拍賣詐團遭扣押的虛擬貨幣及豪車，吸引大批民眾領號搶標；其中，最受矚目的1萬2727顆泰達幣（USDT）引發熱烈搶標，喊價聲不斷，歷經50次的激烈競價，最終以39萬3500元拍定；另一亮點賓士G63豪車雖經11次出價，可惜最終因未達底價而流標。拍賣所得將交由基隆地檢署依法處理，落實沒收新制以徹底剝奪犯罪所得。

柯宜汾表示，今日檢方的搜索行動凸顯檢方在維護司法廉潔與守護人民安全上，同步採取最高規格的執法力道，一方面透過行政調查與刑事偵辦，對涉及不法的同仁嚴查到底，捍衛司法信譽；另一方面積極辦理扣押物變價，協助打擊重大犯罪，共同守護社會治安。

基隆地檢署與行政執行署今天上午在地檢署變價拍賣扣押物，現場1.2萬餘顆泰達幣在激烈競價50回後，以39萬3500元拍定。（記者林嘉東翻攝）

基隆地檢署檢察長柯宜汾（右）與行政執行署長繆卓然，今天上午在地檢署變價拍賣扣押物，現場1.2萬餘顆泰達幣在激烈競價50回後，以39萬3500元拍定。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法