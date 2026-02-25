獨家》揚言「中捷沿線放炸彈」 台中警方全面升級維安查恐嚇IP

捷警強化維安防線。（資料照）

台中市政府1999市民專線24日接獲一則驚悚留言，內容揚言「要到捷運沿線及車內放炸彈」，雖未指明特定站點，仍讓相關單位繃緊神經，台中市捷運警察隊與市刑大接獲市府通報立即啟動應變機制，針對全線站體展開全面檢視與清查，所幸未發現可疑爆裂物，初步研判為虛驚一場，不排除惡作劇可能。

經查，該留言IP位置顯示在境外新加坡，不過更引人注意的是，恐嚇信中的用語模式、與過去多次對台實施炸彈恐嚇的中國籍男子張海川極為相似，據了解，張男曾來台就學，2021年至2023年間，針對台灣各地發送約150起炸彈恐嚇訊息，引發社會不安。

請繼續往下閱讀...

此次留言模式與其過往犯案特徵雷同，警方不排除為同一人所為，已持續比對相關資料，並透過跨境管道釐清，儘管未明確點名攻擊目標，台中捷運公司與捷警仍不敢大意，全面提升維安層級。

捷警隊除不間斷進行「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」，並通報110系統及沿線分局加強巡邏密度；站務、保全及清潔人員也同步加密巡檢頻率，針對列車車廂、各站廁所、垃圾桶及裝置藝術等公共空間，出動金屬探測器逐一檢查可疑物品，強化安全防線。

有人惡意留言「要在中捷沿線放炸彈」，經查確認是虛驚一場。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法