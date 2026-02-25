為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中民宅火警疑行動電源起火 1人躲頂樓救出

    2026/02/25 12:49 記者陳建志／台中報導
    台中太平一處公寓今天上午發生火警，現場竄出濃煙，消防人員撲滅火勢後，從頂樓順利救出1名男子。（記者陳建志翻攝）

    台中太平一處公寓今天上午發生火警，現場竄出濃煙，消防人員撲滅火勢後，從頂樓順利救出1名男子。（記者陳建志翻攝）

    台中太平區中山路2段362巷1棟公寓，今天清晨7點多，1樓住戶的房間突然起火，劉姓兒子發現後趕緊叫醒父親一起逃生，一名男住戶則是跑到4樓頂避難，消防人員獲報趕到約30多分鐘就將火勢撲滅，並順利將躲在頂樓的男子救出，因房間放置行動電源和延長線的地方起火，懷疑是行動電源起火，詳細起火原因將由火調人員調查釐清。

    台中市消防局今天上午7點28分接獲報案，指稱太平區中山路二段362巷內有住宅火警，現場持續冒出濃煙，立刻派遣第三大隊及中山分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員37名到場搶救。

    消防人員抵達時，發現1樓住戶的房間起火，立刻佈水線搶救，火勢約在7點43分控制，7點52分撲滅，消防人員接著將一名發現起火，躲到4樓頂樓避難的38歲男性住戶引導下樓，現場沒有人員傷亡。

    消防人員初步調查，當時住在一樓的劉姓男子，發現房間起火，趕緊叫醒住在屋內的爸爸，爸爸隨手將起火的物品丟到屋外並逃生報案，初步發現起火的位置有行動電源和延長線，不排除是行動電源起火，詳細起火原因將由火調人員鑑識後釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播