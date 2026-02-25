台中民宅火警疑行動電源起火 1人躲頂樓救出

台中太平一處公寓今天上午發生火警，現場竄出濃煙，消防人員撲滅火勢後，從頂樓順利救出1名男子。（記者陳建志翻攝）

台中太平區中山路2段362巷1棟公寓，今天清晨7點多，1樓住戶的房間突然起火，劉姓兒子發現後趕緊叫醒父親一起逃生，一名男住戶則是跑到4樓頂避難，消防人員獲報趕到約30多分鐘就將火勢撲滅，並順利將躲在頂樓的男子救出，因房間放置行動電源和延長線的地方起火，懷疑是行動電源起火，詳細起火原因將由火調人員調查釐清。

台中市消防局今天上午7點28分接獲報案，指稱太平區中山路二段362巷內有住宅火警，現場持續冒出濃煙，立刻派遣第三大隊及中山分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員37名到場搶救。

消防人員抵達時，發現1樓住戶的房間起火，立刻佈水線搶救，火勢約在7點43分控制，7點52分撲滅，消防人員接著將一名發現起火，躲到4樓頂樓避難的38歲男性住戶引導下樓，現場沒有人員傷亡。

消防人員初步調查，當時住在一樓的劉姓男子，發現房間起火，趕緊叫醒住在屋內的爸爸，爸爸隨手將起火的物品丟到屋外並逃生報案，初步發現起火的位置有行動電源和延長線，不排除是行動電源起火，詳細起火原因將由火調人員鑑識後釐清。

