選前轉發來源不明藍建置網軍企劃書 無良公關版主觸犯選罷法判刑6月

2022年11月縣市長及議員九合一選舉期間，「無良公關」粉專經營者陳冠宇，在社群轉發一份「網軍建置計畫企畫書」文件，內文顯示藍營要找狗仔跟拍民進黨的縣市長候選人，文件上還有徐巧芯、蔣萬安的簽名，國民黨及徐巧芯控告陳涉違反選罷法，台北地檢署偵查後認為陳發布前的查證程度不足，去年9月起訴陳；案經台北地院審理，今依公職人員選舉罷免法之「意圖使人不當選罪」將陳冠宇判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，褫奪公權2年。可上訴。

陳冠宇在2022年11月9日晚間8時許，在無良公關連署粉絲專頁張貼該份文件，並說明「本粉絲收到獨家的爆料，內部流出一份國民黨使用網軍攻擊民進黨北部的候選人的計畫書」。

這份「網軍建置計畫企畫書」文件上，有「徐巧芯」、「蔣萬安」等人的簽名，內容為「針對民進黨北部地區縣市長候選人建置攻擊性議題計畫」，內文提及「縣市長候選人進攻計畫：透過空戰力18-29歲青年選民之青睞，操作網路社群對縣市長發起攻擊、製造網路口水戰，建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對黑金、賄選、桃色議題潑髒水增加選民仇恨值等文字。

國民黨與徐巧芯等人認為這影響選民投票給她與蔣萬安的意願，大動作召開記者會否認文件的真實性，認為陳未經查證即發布的行為，已涉違反選罷法，並正式報警提告；北檢曾2度不起訴處分，但都被高檢署撤銷發回重啟偵查。

陳冠宇到案說明，文件是臉書帳號「張俊傑」的私訊連結，連接內容是臉書帳號「李思伶」於2022年11月9日張貼的「無良的國民黨網軍放過台北好嗎」文件，他有私訊向張俊傑詢問查證，但李思伶的臉書沒有資料，無從向李查證。

北檢最終認為，依陳的工作經驗，應可知「李思伶」是無資料的幽靈帳號，且「張俊傑」的身份也不詳，陳的查證程度明顯不足，有重大輕率的惡意，將陳起訴。台北地院審理後，今判陳有罪，量刑6月並褫奪公權2年。仍可上訴。

