    社會

    檢察官林渝鈞涉放高利貸、洗錢 基檢：案發後已請辭

    2026/02/25 12:21 記者林嘉東／基隆報導
    檢察官林渝鈞涉放高利貸、洗錢，今遭檢調搜索約談，基隆地檢署表示案發後林渝鈞已請辭。（記者林嘉東翻攝）

    檢察官林渝鈞涉放高利貸、洗錢，今遭檢調搜索約談，基隆地檢署表示案發後林渝鈞已請辭。（記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署偵辦檢察官林渝鈞涉放高利貸案，今（25日）清晨指揮調查局北部機動工作站等單位，依林渝鈞、蔣姓前妻與地檢署前約聘李姓女工友涉犯貪污治罪條例、重利與洗錢防制法等罪，同步搜索包括林住處、辦公室、蔣姓前妻、李女等19名被告的住處共35處，搜索、約談持續進行中，規模之大震撼司法界。

    基隆地檢署發布新聞指出，基隆地檢署去年底發覺檢察官林渝鈞疑涉有不當借貸情事，隨即主動分案調查，歷經數月調查後，今天清晨指揮法務部廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站調查官，兵分35路展開大動作搜索，並約談林、蔣、與李女等19名被告到案，全案依林等人涉犯貪污治罪條例、重利罪及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

    依檢調掌握的情資，林疑似將放款違法所得透過蔣女、李女洗錢隱匿，藉此躲避財產申報與司法機關查緝，涉嫌違反洗錢防制法。今日同步約談林等19名被告及4名證人，目前正於廉政署及調查局訊問中。

    基隆地檢署表示，法務部對此案高度重視，基隆地檢署針對司法同仁涉及不法行為嚴查到底，絕不寬貸。林雖已於案發後請辭，但仍須面對相關刑事責任。全案預計傍晚將移送地檢署複訊，檢方不排除對林、蔣與李女等人採取強制處分。

