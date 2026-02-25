攔查可疑車副駕手持電子煙 搜出海洛因及喪屍煙彈3嫌送辦

警方在車內搜出毒品海洛英、海洛因針筒及喪屍煙彈2顆等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

鄭姓男子駕駛自小客車載著2名友人，行經新北市中和區成功路時，因形跡可疑且副駕駛座陳姓男子手持電子煙，被永和警分局巡邏員警尾隨攔下，隨後在車內搜出海洛因、喪屍煙彈等毒品，但鄭男拒絕實施毒品唾液快篩，警方依法扣車，詢後將鄭等3人移送偵辦。

警方調查，50歲鄭男昨天凌晨0時許駕駛轎車，前往永和區一帶載47歲陳姓女子及38歲陳姓男子後，但行經永和秀朗路三段時，因形跡可疑且副駕駛陳男手持電子煙，巡邏警方發現後尾隨至中和區成功路將其攔停。

據知，警方將陳嫌手中電子煙檢驗後，呈依託咪酯陽性反應，隨後又在車內搜出毒品海洛英1包（1.55克）、海洛因針筒9支、毒品刮勺及喪屍煙彈2顆等違禁品。

由於鄭男等3人均否認毒品為自己所有，且鄭男也不願配合實施毒品唾液快篩，警方依法扣車並採集尿液送檢，警方詢後，將3人依毒品危害防條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方見自小客車形跡可疑且副駕駛陳男手持電子煙，尾隨後將其攔停，要求車上3人受檢。（記者陸運鋒翻攝）

