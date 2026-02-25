為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    攔查可疑車副駕手持電子煙 搜出海洛因及喪屍煙彈3嫌送辦

    2026/02/25 12:06 記者陸運鋒／新北報導
    警方在車內搜出毒品海洛英、海洛因針筒及喪屍煙彈2顆等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在車內搜出毒品海洛英、海洛因針筒及喪屍煙彈2顆等違禁品。（記者陸運鋒翻攝）

    鄭姓男子駕駛自小客車載著2名友人，行經新北市中和區成功路時，因形跡可疑且副駕駛座陳姓男子手持電子煙，被永和警分局巡邏員警尾隨攔下，隨後在車內搜出海洛因、喪屍煙彈等毒品，但鄭男拒絕實施毒品唾液快篩，警方依法扣車，詢後將鄭等3人移送偵辦。

    警方調查，50歲鄭男昨天凌晨0時許駕駛轎車，前往永和區一帶載47歲陳姓女子及38歲陳姓男子後，但行經永和秀朗路三段時，因形跡可疑且副駕駛陳男手持電子煙，巡邏警方發現後尾隨至中和區成功路將其攔停。

    據知，警方將陳嫌手中電子煙檢驗後，呈依託咪酯陽性反應，隨後又在車內搜出毒品海洛英1包（1.55克）、海洛因針筒9支、毒品刮勺及喪屍煙彈2顆等違禁品。

    由於鄭男等3人均否認毒品為自己所有，且鄭男也不願配合實施毒品唾液快篩，警方依法扣車並採集尿液送檢，警方詢後，將3人依毒品危害防條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時追查毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方見自小客車形跡可疑且副駕駛陳男手持電子煙，尾隨後將其攔停，要求車上3人受檢。（記者陸運鋒翻攝）

    警方見自小客車形跡可疑且副駕駛陳男手持電子煙，尾隨後將其攔停，要求車上3人受檢。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播