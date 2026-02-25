為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冷氣砸死政大女學生 老闆二審認罪賠800萬獲緩刑

    2026/02/25 12:07 記者楊心慧／台北報導
    政治大學21歲黃姓女大生2023年在新北市板橋區新埔捷運站外的公車亭，慘遭路旁大樓17樓從天而降的冷氣機砸中身亡。（資料照）

    政治大學21歲黃姓女大生2023年在新北市板橋區新埔捷運站外的公車亭，慘遭路旁大樓17樓從天而降的冷氣機砸中身亡；金耀冷凍空調公司負責人劉智輾，明知工人李建邦缺乏安裝直立式窗型冷氣的經驗與專業知識，仍輕率任由李施作，李男未按說明書步驟施工，新北地院依過失致死罪，判處劉1年6月徒刑、李2年徒刑；案經上訴，高等法院考量劉男賠800萬和解今改判劉6月徒刑、緩刑2年，李男的部分則上訴駁回。

    檢方調查，李男與劉男簽立宅配安裝合約，論件計酬，李當日前往安裝三洋直立式窗型冷氣，但他沒有安裝這種冷氣的經驗，不僅獨自一人上工，且未依安裝說明書步驟施工，更未設置防止物體墜落或管制人員進入裝設處下方的機制，以致於發生本件憾事。

    檢方查出，劉男明知李男沒有安裝此類冷氣經驗，也知悉他安裝時曾反映不會裝等，竟未告知安全注意事項，也未監督李採取相應的措施以避免危害發生，更未派員協助安裝或給予充分指導，任由李男獨自施作，也有疏失。

    檢方在2023年起訴兩人，並以冷凍空調公司負責人劉男事後卸責、不思悔改，建請法官從重量刑。新北地院法院審理時，劉仍否認犯行、李則認罪，兩人均未與家屬達成調解，未取得家屬原諒，一審依過失致死罪，判處劉1年6月徒刑、李2年徒刑。

    劉男、李男提起上訴，高院合議庭審理時，劉男坦承犯行，與被害家屬達成和解，並賠償800萬，認定劉犯後盡力彌補被害家屬所受損害，頗有悔意，審酌智識程度、家庭生活暨經濟狀況，以及被害家屬對量刑之意見等一切情狀，量處6月徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年。

    至於李男的部分，高院合議庭認為，一審判決並無不當之處，且李至今未與被害人家屬達成和解或賠償損害，亦未獲得被害人家屬原諒，自不宜為緩刑宣告。

    熱門推播